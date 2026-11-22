Dubrovnik je dovršio uređenje još jednog važnog javnog prostora uz samu povijesnu jezgru. U petak, 20. studenoga, otvoren je Park ispod platane na Brsaljama, a vrijednost izvedenih radova iznosi 1.037.297,99 eura s PDV-om. Riječ je o projektu kojim je uređen prostor uz posebno zaštićeno stablo, ali i uveden niz sadržaja namijenjenih svakodnevnom korištenju građana i posjetitelja.

Ovaj zahvat dio je šireg nastojanja Grada Dubrovnika da ulaže u zelenu infrastrukturu i javne otvorene prostore. Važnost projekta nije samo u iznosu ulaganja, nego i u činjenici da se odnosi na vrlo osjetljiv i frekventan gradski prostor. Kada se uređuje lokacija tik uz povijesnu jezgru, svaka odluka o materijalima, pristupu i funkciji prostora ima dodatnu težinu.

Zaštićena platana u središtu projekta

Središnji element prostora je istočna platana (Platanus orientalis), koja je još 2010. godine službeno zaštićena kao spomenik parkovne arhitekture. Projekt uređenja zato je morao biti prilagođen očuvanju njezina korijenskog sustava i neposrednog okoliša. To znači da se nije radilo samo o klasičnom komunalnom zahvatu, nego o uređenju koje je moralo voditi računa i o konzervatorskim i krajobraznim kriterijima.

Takav pristup prostoru oko zaštićenog stabla može se promatrati i kao primjer kako se baština i suvremene potrebe javnog prostora mogu uskladiti. Umjesto da platana ostane tek pasivni simbol, projekt joj je dao i funkcionalniji, bolje uređen okoliš. Ujedno se time naglašava da zaštita prirodne baštine ne mora biti prepreka modernom urbanom uređenju, nego njegov sastavni dio.

Park je dobio nove sadržaje i bolju pristupačnost

Obnovljeni park dobio je nove staze, klupe, ležaljke, uređene vrtne cjeline i materijale poput kamena, šljunka i drva. Uređen je i javni sanitarni čvor, a pristup parku i sanitarnim sadržajima prilagođen je i osobama s invaliditetom. To je posebno važno jer se u hrvatskim gradovima često uređuju javne površine, ali bez dovoljno pažnje prema pristupačnosti i svakodnevnoj upotrebljivosti.

Zahvat uključuje i reorganizaciju parkirališta za mopede, s ukupno 87 parkirališnih mjesta. Time je projekt dobio i prometno-komunalnu dimenziju, a ne samo krajobraznu. Građevinske radove izvela je tvrtka Posta, dok su projekt krajobraznog uređenja i arhitekture izradili Studio Landa i Proto-arch.

Dio je većeg projekta zelene infrastrukture

Park ispod platane posljednji je od triju zahvata obuhvaćenih projektom „Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platana”. Za cijeli taj projekt osigurano je oko 5,56 milijuna eura bespovratnih sredstava, a Grad Dubrovnik najavljuje i nastavak ulaganja u drvorede i druge zelene javne površine. To pokazuje da se ne radi o izoliranom zahvatu, nego o dijelu šire strategije uređenja gradskog prostora.

Za DD će biti posebno zanimljiva usporedba s drugim dalmatinskim gradovima. Projekt na Brsaljama otvara pitanje koliko se javni prostori u Dalmaciji uređuju ponajprije radi stvarne svakodnevne uporabe stanovnika, a koliko prvenstveno zbog turističke prezentacije. Upravo u toj usporedbi mogao bi se otvoriti širi razgovor o tome kako se u našim gradovima planiraju, uređuju i koriste najvrjednije javne površine.