Kako voditi intervju sa sugovornikom koji je od vas viši čak 44 centimetra? RTL-ova reporterka Helena Barić dosjetila se jednostavnog i simpatičnog rješenja tijekom razgovora s hrvatskim odbojkašem Leom Andrićem.

Prilikom snimanja intervjua u zagrebačkom Domu odbojke reporterka se popela na stolac kako bi sa sugovornikom mogla razgovarati u razini očiju.

Zanimljiv trenutak sa snimanja zabilježen je i fotografijom koju je na društvenim mrežama podijelio HAOK Mladost Zagreb. Iz kluba su se pritom našalili na račun visinske razlike između 159 centimetara visoke reporterke i 203 centimetra visokog odbojkaša.

„159 cm + stolac = 203 cm. Intervju na visokoj razini. Doslovno”, napisali su iz Mladosti uz fotografiju.

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