OVO SE NE VIĐA SVAKI DAN Učenici slavili Dane kruha, a na stol iznijeli ni manje ni više nego – janjetinu!

Dani kruha u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi ove su godine bili sve samo ne uobičajeni. Umjesto skromnih stolova s kruhom, pecivima i kolačima, učenici su pripremili pravu gastronomsku raskoš, a posebno iznenađenje bila je pečena janjetina!

Učenici Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu pokazali su kako se tradicionalno obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje može pretvoriti u veselo druženje prepuno domaćih specijaliteta, glazbe i dobre atmosfere.

Od dalmatinskih delicija do slavonskih specijaliteta

Ovogodišnje obilježavanje imalo je poseban gastronomski karakter. Razredi su dobili zadatak predstaviti kulinarsku tradiciju pojedinih hrvatskih krajeva, ali i susjednih zemalja.

Tako su se na školskim stolovima našla jela inspirirana dalmatinskom, slavonskom, istarskom, međimurskom, ličkom, gorskokotarskom i bosanskom kuhinjom. Nije nedostajalo domaćih pekarskih proizvoda, suhomesnatih delicija, kolača i drugih tradicionalnih specijaliteta.

Ipak, među svim pripremljenim delicijama posebno se istaknuo 4. D razred koji je odlučio otići korak dalje i na svoj štand donijeti ni manje ni više nego pečenu janjetinu!

Ravnatelj oduševljen atmosferom

Da su učenici ozbiljno shvatili zadatak, ali se pritom i odlično zabavili, potvrdila je atmosfera u školi. Veselje, pjesma i ples bili su sastavni dio proslave, a zadovoljstvo nije skrivao ni ravnatelj škole Tomislav Babić.

Pohvalio je trud učenika, njihovo raspoloženje i pripremljenu hranu te maturantima uputio simpatičan poziv da se i sljedeće godine vrate u školu, ovoga puta kao gosti.

Podsjetimo, Dani kruha odnosno Dani zahvalnosti za plodove zemlje tradicionalno se obilježavaju tijekom listopada u vrijeme kada se obilježava i Svjetski dan hrane, 16. listopada. Cilj je podsjetiti na važnost hrane, zahvalnost za plodove zemlje te očuvanje tradicije i običaja.

A sudeći prema prizorima iz zagrebačke škole učenici su ove godine tradiciji dodali popriličnu dozu kreativnosti i dobrog raspoloženja.

Kako je izgledala ova nesvakidašnja školska gozba, pogledajte u TikTok videu.