Ovo se ne viđa svaki dan: U Torontu smo pronašli posebne tenisice posvećene Hrvatskoj

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u Torontu igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Kanadi, a prema hrvatskom vremenu počinje u 1 sat ujutro.

Ulice Toronta već su satima prije početka utakmice u znaku crveno-bijelih kvadratića. Brojni hrvatski navijači okupljaju se u blizini stadiona, pjevaju navijačke pjesme i stvaraju pravu hrvatsku atmosferu uoči velikog dvoboja.

Posebna modna priča iz Toronta

Naša ekipa na ulicama Toronta susrela je i jednu posebno zanimljivu sugovornicu – modnu dizajnericu koja živi u ovom kanadskom gradu, a svoj rad posvetila je hrvatskim motivima.

Kako nam je otkrila, specijalizirala se za modu nadahnutu Hrvatskom, posebno za tenisice s prepoznatljivim hrvatskim detaljima. Ovoga puta pokazala nam je jedinstvene bijele tenisice ukrašene šahovnicom od kristalića, koje su odmah privukle pozornost navijača.

Hrvatski motivi u posebnom izdanju

Tenisice su dizajnirane u hrvatskom duhu, s motivom crveno-bijele šahovnice koja je dodatno naglašena sjajnim kristalima. Riječ je o modnom detalju koji je savršeno uklopljen u navijačku atmosferu Toronta, gdje se danas na svakom koraku mogu vidjeti hrvatski dresovi, zastave i obilježja.

Dizajnerica nam je pokazala svoj rad i otkrila da joj je upravo hrvatski identitet velika inspiracija u stvaranju modnih komada. Posebne tenisice s hrvatskim motivima, kaže, nastale su iz ljubavi prema domovini i želje da se hrvatski simboli predstave na drugačiji, moderan i upečatljiv način.

Toronto diše hrvatski

Oko stadiona vlada veselje, a hrvatski navijači s nestrpljenjem iščekuju početak utakmice protiv Portugala. Iako se susret igra daleko od Hrvatske, atmosfera u Torontu pokazuje da su Vatreni gdje god igraju – uvijek kao kod kuće.

Hrvatska večeras traži prolazak dalje, a naši navijači u Kanadi već su pokazali da će reprezentacija imati snažnu podršku s tribina i ulica Toronta.

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