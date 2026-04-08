Ovo se ne propušta: Postani policajac/ka i kreni prema karijeri iz snova

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini i Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini.
Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole "Josip Jović" za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini
Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 130 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 20 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u školskoj godini 2026./2027.
Nastava će započeti sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2026./2027., koju donosi ministar znanosti i obrazovanja.
Za upis u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski i strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.
U Policijsku školu „Josip Jović“ mogu se upisati hrvatski državljani.
Za kandidate/kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu prema programu zemlje domaćina, Policijska škola „Josip Jović“ provest će postupak priznavanja ranijeg obrazovanja radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja.
Kandidati/kandidatkinje za upis u III. razred Policijske škole moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 u četverogodišnjem trajanju (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2)
- završen 1. i 2. razred s općim uspjehom najmanje dobar
- imati ocjenu iz vladanja najmanje dobar
- ne biti stariji od 19 godina na dan početka nastave
- imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost
- udovoljiti zahtjevima profesionalne selekcije
- imati propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti
- biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe
- ne biti član/članica političke stranke
Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:
- popunjen obrazac prijave na natječaj u kojem je potrebno navesti podnosi li se prijava za Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ili za oba ministarstva
- kandidati koji prijavu podnose putem sustava e-Građani, obrazac popunjavaju unutar sustava e-Građani
- kandidati koji prijavu na natječaj podnose putem pošte dužni su priložiti i popunjeni obrazac prijave koji je dostupan na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
- presliku svjedodžbe 1. razreda srednje škole i ovjereni prijepis ocjena 2. razreda srednje škole iz e-Dnevnika
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
- dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice)
- dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti)
Odabir kandidata/kandidatkinja za upis izvršit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata profesionalne selekcije, tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti.
Kandidati/kandidatkinje prijavu na natječaj podnose putem sustava e-Građani.
U ime maloljetnih kandidata/kandidatkinja prijavu podnose njihovi roditelji/zakonski zastupnici.
Kandidati/kandidatkinje prijavu na natječaj mogu podnijeti i putem pošte na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“
Policijska škola „Josip Jović“
10 000 Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1
s naznakom „za natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ u 2026./2027. godini“
Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Kandidati/kandidatkinje će na provjere biti pozvani putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova, korisničkog pretinca e-Građani te SMS poruka i e-mail adrese navedene u prijavi na natječaj.
Natječaj je otvoren od 8. travnja 2026. do 31. srpnja 2026. godine.