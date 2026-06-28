Ovo se ne događa često, pogledajte što (ni)smo snimili noćas na Sirobuji

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras protiv Gane igra utakmicu 3. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu, a dvoboj u Philadelphiji jedan je od onih koji se ne propuštaju. O njegovu ishodu ovisi hoće li Vatreni izboriti nokaut-fazu turnira, a uoči završnice susreta Hrvatska je i dalje bila u igri za više mogućih raspleta – od osvajanja skupine, preko drugog ili trećeg mjesta, pa sve do neželjenog oproštaja u grupnoj fazi. Prema live praćenjima utakmice, Hrvatskoj je protiv Gane najmanje bod trebao za matematičku potvrdu prolaska dalje, neovisno o drugim rezultatima.

Vlašić zabio za veliko vodstvo

U dramatičnoj završnici, u 83. minuti, Hrvatska je stigla do novog vodstva. Luka Modrić ubacio je iz kornera, a Nikola Vlašić se najbolje snašao u šesnaestercu i među brojnim višim igračima glavom pogodio za 2:1. Lopta je završila od stative u mreži, neobranjivo za ganskog vratara Asarea. Pogodak je izazvao erupciju oduševljenja među hrvatskim navijačima, bez obzira na to što se igralo u kasnim noćnim satima po hrvatskom vremenu.

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Dalmacija budna, ulice prazne

Iako je utakmica počela kasno, mnogi su ostali budni i bodrili Vatrene. A koliko je ova utakmica zaokupila pažnju, najbolje pokazuju gotovo nestvarne scene sa Sirobuje.

Sredinom noći, uzduž cijele prometnice u oba smjera, nismo zabilježili nijedno vozilo u vožnji. Cesta koja je inače jedna od prometnijih splitskih dionica bila je potpuno prazna, gotovo filmski – kao da je grad na trenutak zastao i preselio se pred televizore.