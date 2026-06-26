Ovo se događa tijelu kad klima radi cijelu noć

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Klima tijekom spavanja hladi prostoriju, ali može pokvariti san i povećati račun za struju. Evo što se događa s tijelom i kada biste je trebalo ugasiti.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Budite se u pola pet ujutro, a klima uređaj i dalje radi na 21 stupanj. Klima tijekom spavanja zvuči kao spas tijekom ljetnih vrućina, no upravo takvo buđenje usred noći znak je da nešto nije kako treba.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Stručnjak za održavanje doma Alvin Pulins poručuje jasno: hladna soba pomaže kvalitetnom snu, ali pretjerano rashlađena prostorija može ga narušitiW3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Granica je tanja nego što mislite. Kada temperatura padne ispod ugodne razine, tijelo troši energiju na zagrijavanje umjesto na odmor. Zbog toga se možete probuditi umorni iako ste spavali sedam sati. Preniska temperatura prekida dubok san, upravo onu fazu koja vam omogućuje da se ujutro osjećate odmorno, piše krstarica.com, prenosi N1.

Zašto vas klima tijekom noći može probuditi promrzle

Klimu obično podesite navečer dok je prostorija još uvijek pregrijana, primjerice na 22 stupnja. Do tri sata ujutro vanjska temperatura može pasti i za desetak stupnjeva, soba se previše ohladi, a uređaj i dalje upuhuje hladan zrak. Tijelo se grči, pokrivač završava preko glave, a san postaje isprekidan.

Rješenje nije naglo gašenje uređaja, već korištenje tajmera koji će ga isključiti nakon dva sata rada.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Suh zrak, grinje i osjećaj zagušljivosti

Klima uređaj tijekom noći ne širi samo hladan zrak. Strujanjem zraka prostorijom kruže i grinje, pelud te prašina koja dospijeva u dišne puteve dok spavate. Ako se budite sa suhim grlom, curenjem nosa ili svrbežom očiju, upravo to može biti razlog.

Suh zrak dodatno stvara osjećaj nedostatka svježeg zraka pa se tijekom noći često okrećete i teško pronalazite udoban položaj za spavanje.

Najveći problem nije temperatura, nego ono što ne vidite u zraku. Pročišćivač zraka često može pomoći više nego dodatno spuštanje termostata za jedan stupanj. Osobe osjetljive na alergene ljeti često primijete razliku čim ugase uređaj i prije spavanja desetak minuta provjetre prostoriju.

Bolovi u vratu i leđima koji se pojačavaju do jutraW3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Usmjeren mlaz hladnog zraka prema vratu ili leđima može uzrokovati napetost mišića i grčeve. Osobe koje već imaju problema sa zglobovima ili kralježnicom često se bude s pojačanim bolovima i ukočenošću vrata.

Račun za struju raste dok vi spavate

Spavanje uz uključenu klimu osam sati svake noći tijekom srpnja i kolovoza može se osjetno odraziti na račun za električnu energiju.

Stručnjak za grijanje Chris Harvey ističe da gašenje uređaja tijekom noći ne štedi samo novac nego i produljuje njegov vijek trajanja. Manje sati rada znači i manju vjerojatnost kvarova upravo u razdoblju kada vam je hlađenje najpotrebnije.

Kako rashladiti sobu bez klime tijekom cijele noći

Noćno hlađenje prostorije ne mora značiti da klima radi do jutra. Rashladni madrac i prozračna pamučna posteljina mogu pomoći da tijelo ostane ugodno rashlađeno bez neugodnog strujanja zraka.

Stručnjaci preporučuju sljedeće:

- prije spavanja provjetrite prostoriju deset minuta i tijekom dana držite spuštene rolete

- postavite tajmer kako bi se klima ugasila sat ili dva nakon odlaska na spavanje

- zamijenite tešku posteljinu laganom pamučnom i razmislite o rashladnom madracu

Klima tijekom spavanja nije zabranjena niti nužno štetna, no rijetko kome cjelonoćni rad uređaja na 21 stupanj donosi kvalitetniji san.