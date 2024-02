OVO SE ČEKALO DESETLJEĆIMA Kreću radovi na izgradnji vodovoda i kanalizacije u Žrnovnici: Evo tko sve mora predati zahtjev, VIK otkrio što će biti sa starim vodovodom

Dogodilo se i to. Nakon godina, pa i desetljeća agonije, uskoro kreće izgradnja vodovoda i kanalizacije u Žrnovnici. U samom projektu koristi se izraz "Žrnovnica i Korešnica", ali protumačit ćemo to neinformiranošću da Korešnica jest Žrnovnica. Žrnovčanima je još osamdesetih godina "prekipjelo" nakon sustavnog ignoriranja maćehinskog im Grada Splita, te su doslovno uzeli stvar svoje ruke i samodoprinosom izgradili vlastiti vodovod. Taj je sustav i danas aktivan te ima oko 2000 priključaka. Sve u svemu, ovo splitsko naselje ni u 21. stoljeća nema kanalizaciji, niti prihvatljiv vodovod, a sve će se promijeniti vrlo uskoro, prvenstveno zahvaljujući odlučnosti aktualnog direktora splitskog Vodovoda i kanalizacije, Miroslav Delića koji je godinama zakočene projekte "odledio" i ubacio u "petu".

On je, s jakim izaslanstvom svoje tvrtke, u ponedjeljak navečer nazočio posjećenom Zboru građana u OŠ Žrnovnici. Domaćin događaja bio je Mario Lolić, predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica, a u goste su stigli splitski gradonačelnik Ivica Puljak, saborska zastupnica Marijana Puljak, te njihov stranački kolega Igor Skoko.

O tome kakvi radovi kreću najbolje govori podatak da cijela splitska Aglomeracija obuhvaća oko 180 kilometara cjevovoda na području Solina, Klisa, Dugopolja i Podstrane, od čega samo na području Žrnovnice oko 50 kilometara.

- Ugovor s odabranim izvođačem bit će potpisan idući ponedjeljak te u narednim mjesecima naša Žrnovnica postaje jedno veliko gradilište. Hvala direktoru Miroslavu Deliću i našem gradonačelniku Ivica Puljak . Posebno se zahvaljujem sumještanima na konstruktivnim pitanjima, te sam uvjeren da ćemo svi zajedno na kraju ove priče biti ponosni na odrađeno, - kazao je Lolić.

- Kada se dovrši ovaj projekt u Žrnovnici, nakon toga će 99 posto građana Splita imati kanalizaciju, a 97 posto vodovod, što je puno više nego hrvatski prosjek.

Zahvaljujem g. Deliću koji je zaslužan za ovaj trenutak, isto tako zahvaljujem g. Mariju Loliću na njegovoj ustrajnosti, volji i energiji koje ulaže u Žrnovnicu, - rekao je kratko Puljak.



Direktor VIK-a Miroslav Delić izrazio je zadovoljstvom odazivom na Zbor građana. Istaknuo je da zahvat u Žrnovnici dio projekta Aglomeracije Split - Solin.

Delić: Sve je već trebalo biti gotovo! Ovako će morati čekati kraj 2027.

- Morate znati da je Aglomeracija Split - Solin trebala biti gotova 31.12.2023. Vi ste svi trebali imati priključke sada, trebale su biti završene Stupe, međutim sada smo u takvoj situaciji. Sada kraj radova moramo prebaciti na kraj 2027. Zato smo stavili naglasak zadnjih pola godine da hitno krenemo s radovima jer postoji mogućnost ne samo da nas se penalizira nego i da ostanemo bez tih sredstava! Sada je bila takva opasnost, srećom uspjeli smo osigurati financiranje. Uspjelo se izboriti da se projekt pokrije sa 69 posto europskim sredstvima, ostatak 30 posto država, Hrvatske vode i VIK. Zamislite da, ne daj Bože, izgubimo 10 ili 20 posto sredstava, s obzirom o kojim iznosima govorimo, to su stotine milijune eura. Sve nas to tjera da nema kalkulacija, Aglomeracija mora biti gotova do kraja 2027.

Prije šest mjeseci nisam bio optimističan da ćemo sve uspjeti odblokirati u tako kratkom roku. Ugovori za Aglomeraciju su potpisani u siječnju 2020. godine, dakle prije 4 godine. Nažalost, te 4 godine firma se vrtjela u začaranom krugu tužbi, žalbi, natječaja, presuda i tako ispočetka. U šest mjeseci uspjeli smo odblokirati ne samo ovaj, nego sve druge projekte. U petak smo otvorili radove na "P1", južnom slivu grada Splita od Bačvica do Stobreča (Stupe) i podmorski ispust u Stobreču. Potpisali smo i ugovor za "P3", odnosno sjeverni sliv grada Splita od Poljuda do Kamena s djelomičnom rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacijske mreže i nizom značajnih objekata, prvenstveno novom vodospremom na Visokoj. Mislimo da ćemo već idući mjesec izvođače uvesti u radove.

Projekt "P2" je vrijedan 29 milijuna eura

Ovaj projekt "P2", tj. vodoopskrba i odvodnja područja Žrnovnice i Korešnice je projekt koji je također preko dvije godine bio u postupcima. Više nema žalbi, izvršnost odluke je snazi. Trebali smo ugovor s izvođačem potpisati u četvrtak, a to ćemo zbog njegovih obveza učiniti u ponedjeljak. Onda povratka na staro nema. Ovaj projekt je vrijednosti oko 29 milijuna eura s PDV-om, a cijela Aglomeracija, za koji projekt "P5" potpisujemo ovaj tjedan, a to je sustav daljinskog nadzora i upravljanja i optimalizacija dotoka vode s izvora Jadra do glavne crpne stanice na Ravnim Njivama, te posljednji projekt pročišćivanja otpadnih voda na Stupama koji je kruna ovoga svega što radimo jer će sve otpadne vode ići na njega. Neće pročišćavati samo otpadne vode na razini 1. stupnja, već 2. stupnja što podrazumijeva biološku obradu, a to faktički znači da će se ispuštati biološka voda u more. Taj projekt bi trebao biti potpisan u travnju te bi time zaključili Aglomeraciju da konačno, nakon 4 godine, krenu radovi. Govorimo o radovima vrijednim 220 milijuna eura bez PDV-a.

Bitna stavka - strpljenje građana za vrijeme radova

Idućih godina će biti kopanja na sve strane. Ono što ćemo raditi je radi vas, ne radi nas. Dignut ćemo nivo firme na viši nivo, a prije svega građani će u 21. stoljeću konačno dobiti vodovod i kanalizaciju. Radovi moraju biti gotovi unutar 34 mjeseca bez financijski zastoja, no trebamo pomoć građana, a to je strpljenje. To ne znači da će svi biti u problemima zbog radova 34 mjeseci, ali će sigurno za vrijeme radova koji mjesec biti otežan pristup kući, plus buka i prašina. Ova faza uključuje suradnju s Mjesnim odborom Žrnovnica, a kroz sedam dobivenih građevinskih dozvola gledat ćemo koju ćemo dionicu raditi u kojem periodu. Znamo da ovdje građani također žive turizam, pa ćemo odlučivati u kojem dijelu godine ćemo raditi pojedine radove. Pripremit ćemo prezentaciju na sticku za sve zainteresirani građani.

Na temelju iskustva u Kaštelima i Solinu, na terenu se događaju "džepovi", to su objekti koji su ostali van trasa po projektu. To je razumljivo jer su neki projekti rađeni prije 10 godina, ovaj konkretno prije 5, i naravno da je došlo do dodatnih izgradnji, dogradnji. Oni koji budu na trasi nisu problem, a oni koji nisu, moramo naći rješenje. S Gradom smo već razgovarali koji su to troškovi da bi radove mogli izvesti i do njih. Najvažnije je sada potpisati ugovor i uvesti izvođača u posao, svima nam je u interesu da radovi prođu što bezbolnije. Radovi moraju biti završeni u roku od 34 mjeseca jer se radi o EU sredstvima koja se moraju potrošiti.

Mladen Mimica, voditelj Aglomeracije Split - Solin, prezentirao je projekt Žrnovčanima i odgovarao na pitanja.

Mimica je rekao da je izvođač radova Roco Commerce iz Livna koji rade i ” "kanalizaciju" Trilja, Otoka i Dicma, a da je čuo da će njihov dio tima koji je gradio triljski dio projekta doći u Žrnovnicu.

- Ovo je projekt od 180 milijuna kuna bez PDV-a i puno toga ovisi o izvođaču. Tu je naš zadatak da ga kontroliramo, da mu pomognemo, ali i da uvedemo red bude li trebalo.

Neki od odgovora važnih za građane: - Sve što se dovrši prije roka, a neka je cjelina, bit će pušteno u rad prije.

- Oborinske vode NISU dio ovog projekta.

- Cijena vode u Žrnovnici puštanjem u rad novog sustava bit će jednaka kao ostalim građanima Splita

- Stanovnici koji žive u blizini budućeg pročišćivača NE MORAJU strahovati, neće biti niti najmanjeg smrada fekalija. Radi se o najnovijoj tehnologiji stranih tvrtki. Odluka o odabiru izvođača bi trebala biti na ljeto - "Septika" će pasti 3 do 4 puta realizacijom ovog projekta

- Uređenje krajobraza, odnosno hortikultura je dio projekta

- Projekt NE obuhvaća rekonstrukciju prometnica nakon završetka projekta već VRAĆANJE U PRVOTNO STANJE. Ipak, asfaltirat će se tri metra oko kanala, a za ostatak se planira dogovor s Gradom Splitom

- priključak se podnosi zahtjevom u tehničkom uredu VIK-a, ako je kuća legalizirana. Dobiva se vodomjer, a onda vlasnik odlučuje gdje je mjesto priključka - ili staro mjesto sa starim vodovodom, ili neko novo. SVATKO IZ ŽRNOVNICE SE TREBA PONAŠATI KAO DA NEMA PRIKLJUČAK ZA VODU I PODNIJETI ZAHTJEV VIK-u ZA PRIKLJUČAK! Tada djelatnici s građanima odrediti gdje je priključno mjesto. O trošku projekta mijenjat će se vodovodno okno, vodomjer, stari odvod će se anulirati jer se ne smije dogoditi da se dva sustava miješaju - stavit će se nepovratni ventil radi zaštite

- VIK može naplatiti tek vodovodnu taksu i trošak vodoinstalatera. Primjerice, u Kaštelima je to bilo do 90 eura

- izvođač ne može početi raditi bez plana privremene regulacije prometa za svaku ulicu i bez da mu se taj plan odobri. U ekstremnim situacijama može se dogoditi da ljudi neko vrijeme neće moći autom doći do svojih kuća (odgovor na pitanje o Privoru)

Jedno od najvažnijih pitanja bilo je ono o budućnosti "starog" žrnovačkog vodovoda. Na to je odgovorio direktor Delić.

Stari vodovod se neće rušiti, ali...

- VIK je zadnjih godina uložio ogromna sredstva da bi taj vodovod uopće mogao funkcionirati. Međutim, smatramo daje VIK realizacijom novog sustava ispunio obvezu prema građanima. Što se tiče daljnjeg funkcioniranja postojećeg sustava, rekao bih da su bitni: sigurnost sustava, trošak održavanja. To je pitanje za nekog drugoga, a ne za nas u Vodovodu.

Koliko mi je poznato, taj će vodovod bez održavanja pokleknuti. Hoće li se naći netko tko će zatražiti koncesiju od Hrvatskih voda za taj vodovod i ispuniti sve kriterije, ne znam.

Ako negdje tijekom izgradnje novog sustava negdje oštetimo stari, a toga će sigurno biti, ta ćemo oštećenja sanirati. Ostavit ćemo ga u funkciji. Pitanje je tko će sutra upravljati, jer to treba i održavati i financirati. Do sada je uloženo 2 i pol milijuna kuna u njegovo održavanje. VIK neće fizički ugasiti stari vodovod. To je na Mjesnom odboru, Gradu ili nekom drugom da se dogovori.

Kućne pumpe

- Kuće koje se nalaze neposredno uz trasu kanalizacijskog cjevovoda, a koje su niže i imaju problem kako se priključiti - iz ovog projekta se može besplatno dobiti kućna crpka. Zadatak vlasnika je podnošenje zahtjeva za priključak kao bilo tko drugi. Nema veze što je on u depresiji jer je takav teren. Kada se obradi taj zahtjev, vodovod će ga kontaktirati i imat će mogućnost besplatne malo crpke, radi se o montažnoj crpku u šahti. Zadatak vlasnika će biti dovesti priključak struje do tog mjesta na privatnoj parceli, da napravi iskop za nju. Naš izvođač će dovesti tu crpnu stanicu, položiti je, spojiti na struju, pustiti u rad i nakon toga će je VIK održavati 5 godina. Nakon 5 godina prelazi u vlasništvo korisnika i tada je obveza održavanja njegova , - kazao je tehnički direktor VIK-a Ivica Perić

Direktor VIK-a nije odgovorio na pitanje tko je odgovoran za to da je Aglomeracija Split već trebala biti gotova 31.12.2023., naglasivši da je koncentriran na ono što dolazi, a ne što je bilo. Na pitanje je li plan izgradnje nove mreže u Žrnovnici uključuje i spominjano potencijalno POS-ovo naselje Brdine na padinama Mosora, odgovorio je da je novi sustav projektiran da može zadovoljiti i to novo naselje.

Naglašeno da je da svaka legalna kuća može zatražiti jedan besplatni priključak, a da se svaki sljedeći plaća.

Sa ostala pitanja i odgovore, uključujući ono o vodi za poljoprivredu ili gospodarstvo, možete vidjeti u videu: