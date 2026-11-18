Tijekom mimohoda sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, održanog u splitskoj Vukovarskoj ulici, okupljenima je upućena emotivna poruka o žrtvi, zajedništvu i snazi ljudi koji su nakon ratnih stradanja pronašli način za novi početak. Posebno je istaknuto kako se istinska pobjeda ne ostvaruje razaranjem i osvajanjem, nego očuvanjem života, nade i ljubavi prema vlastitom domu.

U govoru održanom tijekom mimohoda naglašeno je kako kolona sjećanja nije samo podsjetnik na tragične događaje iz 1991. godine, nego i simbol života koji se nastavlja unatoč razaranju i gubitku.

„Tiha kolona – simbol života i nade sačuvane u tim suhim suzama, preobrazit će ih u život koji niče na trpljenju i žrtvi, a ne na razaranju i osveti”, poručeno je okupljenima.

Posebno snažna bila je poruka o tome da ni najveća stradanja ne mogu uništiti ljudsku sposobnost za obnovu i novi početak.

„Život se uvijek može stvarati na mjestima razaranja ako ne ubijete nadu u sebi. Jer život se stvara samo ondje gdje je ljubav koja se nada i vjeruje da se zlo može nadići, da je zlo beskorisno”, istaknuto je u govoru.

„Gdje su ti pobjednici danas? Gdje je njihova pobjeda?”

Govornik se osvrnuo i na one koji su tijekom Domovinskog rata razarali Vukovar i Škabrnju, suprotstavljajući njihova djela ljubavi stanovnika prema vlastitim domovima.

„Oni koji su osvajali Vukovar i Škabrnju nisu voljeli ta mjesta. Nisu bila njihova i nikada neće ni biti. Jer čovjek voli ono što je njegovo i ne razara ga, već izgrađuje i stvara. Onaj koji razara i osvaja – ne voli.”

Uslijedilo je pitanje koje je saželo jednu od ključnih poruka večeri.

„Gdje su ti pobjednici danas? Gdje je njihova pobjeda? Pobijeđeni su nadom malih ljudi koji su voljeli svoja mjesta i svoju domovinu.”

U završnom dijelu govora istaknuto je da smisao mimohoda nije samo prisjećanje na poginule i stradale, nego i očuvanje vrijednosti za koje su živjeli.

„Ova tiha kolona nije zato samo znak sjećanja. Ona je život Vukovara i Škabrnje. Nada i ljubav onih koji stvaraju novi život na mjestu svog stradanja”, poručeno je.

Posebno je naglašena snaga prenošenja nade i ljubavi na buduće generacije, čak i nakon najtežih životnih iskustava.

„Zlo može ubiti čovjeka, srušiti njegov grad i selo, ali ako nadu i ljubav prenese na drugoga, ono postaje nemoćno i pobijeđeno.”

Govor je zaključen podsjećanjem na obnovu Vukovara i Škabrnje te povratak života u mjesta koja su tijekom rata pretrpjela velika razaranja.

„Tiha kolona vratila se u Vukovar i Škabrnju. Ljudi iz nje ponovno su ih izgradili i obnovili, te započeli novi život.”