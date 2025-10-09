Ovo pitanje je postavila Nevenka Bečić na Gradskom vijeću Grada Splita

Tijekom pete sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnica Hrvatske građanske stranke (HGS) Nevenka Bečić postavila je pitanje gradonačelniku Tomislavu Šuti o problemu potoka na Žnjanu, u blizini hotela Fanat, koji već dulje vrijeme izaziva poteškoće stanovnicima tog dijela grada.

Bečić je podsjetila da je ranije održavanje potoka bilo u nadležnosti Hrvatskih voda, ali da je odgovornost sada prebačena na Grad Split. Upozorila je da se problem ne rješava i da se potok ne čisti te da su nakon nedavnih obilnijih kiša poplavljene garaže i dio stambenih objekata.

"Na području Žnjanskog platoa na jednom dijelu se slijevaju vode u more. Prethodno su Hrvatske vode kod hotela Fanat rješavale taj problem. Sada bi potok trebao riješavati Grad Split jer je posao prebačen na Grad Split. Ne održava se ništa, i nakon nedavno veće kiše poplavljene su garaže i građani su bili u problemu. To se mora riješiti i kada Grad to riješiti jer su ljudima zbog začepljenja potoka poplavile garaže i prostorije! Ljudima poplavljuju garaže i domovi zbog kiše i to se može ponoviti", upozorila je Bečić.

"Moramo vidjeti u čemu je problem"

Na njezino pitanje odgovorio je gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši da je problem poznat gradskoj upravi, ali da rješavanje otežavaju neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

"Zatražen je prijenos vlasništva i to još nije riješeno, a potok će se zacijeliti izgradnjom cesta. Osobno ću kontaktirati Hrvatske vode i resornu voditeljicu Hrvatskih voda. Moramo vidjeti u čemu je problem, a najveći je problem neriješenih odnosa vlasništva. Svjestan sam ovoga problema, učinit ću sve da se ovo riješi", rekao je Šuta.