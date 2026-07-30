“Ovo nije zbogom, samo doviđenja”: Vatrogasci se opraštaju od prerano preminulog kolege

Dobrovoljno vatrogasno društvo Budinščina oprostilo se od svog dugogodišnjeg člana Krunoslava Valjka, koji je iznenada i tragično preminuo u 29. godini života.

U emotivnoj objavi na svojoj Facebook stranici iz DVD-a Budinščina izrazili su neizmjernu tugu, bol i nevjericu zbog gubitka čovjeka koji je godinama bio dio društva i ostavio dubok trag među svojim kolegama vatrogascima.

Krunoslav Valjak rođen je 3. siječnja 1998. godine, a svoj vatrogasni put započeo je još kao član vatrogasnog pomlatka. Kroz godine je prošao sve razine djelovanja – od pomlatka i mladeži do operativnog vatrogasca, a obnašao je i dužnost predsjednika Nadzornog odbora DVD-a Budinščina.

Iz društva ističu kako će ga pamtiti po ljudskim kvalitetama, predanosti, prijateljstvu i vedrom duhu te naglašavaju da njegov prerani odlazak predstavlja velik gubitak ne samo za vatrogasce, već i za cijelu lokalnu zajednicu.

U oproštajnoj poruci zahvalili su mu na svemu što je učinio za društvo te poručili da će zauvijek ostati u njihovim srcima i sjećanjima.

Obitelji, rodbini i prijateljima uputili su iskrenu i duboku sućut, uz želju da počiva u miru Božjem.

Iz DVD-a Budinščina također su izvijestili kako će informacije o vremenu i mjestu posljednjeg ispraćaja biti objavljene naknadno, piše Zagorje International.