Ovo nije obična izložba: Ana Jovanović u Trogiru pretvorila sol, kamen i more u – sjećanje

U Muzeju grada Trogira u utorak navečer otvorena je "Memorija soli", multimedijalna izložba akademske slikarice Ane Jovanović koja kroz slikarstvo, fotografiju i prostorne objekte istražuje odnos mora, čovjeka, vremena i sjećanja.

Posjetitelje je u ime Muzeja grada Trogira pozdravila Daniela Kontić, kustosica dokumentaristica i koordinatorica izložbe, koja je predstavila autoricu i izrazila zadovoljstvo što upravo trogirski Muzej predstavlja njezin novi umjetnički ciklus.

Sol kao trag vremena

U središtu izložbe nalazi se sol, ali ne samo kao materijal. Ona postaje simbol trajanja, promjene i sjećanja. Kontić ju je opisala kao "kristalizirani trag vremena", odnosno materijaliziranu memoriju mora. U radovima Ane Jovanović pojavljuju se sol, kamen, pigment, voda, fotografija i crnilo sipe. Autorica kroz njih istražuje tragove koje more ostavlja u čovjeku, od mirisa i okusa do dodira i vizualnih uspomena. Posebno je zanima trenutak u kojem prestaje potpuna kontrola nad stvaranjem te vodi, pigmentu i soli dopušta da sami oblikuju dio konačnog rada.

Kako je u predgovoru izložbi istaknula Helena Ugrina, snaga "Memorije soli" leži u ravnoteži između apstraktnog i prepoznatljivog te materijalnog i emocionalnog. More tako nije samo motiv koji se prikazuje, nego unutarnji krajolik iz kojeg nastaje cijeli umjetnički ciklus.

Glazba dodatno obogatila otvorenje

Posebnu atmosferu otvorenju dali su Marko Gerbus na saksofonu i Deni Erceg na gitari, koji su glazbenim programom upotpunili predstavljanje izložbe. Izložba je realizirana uz suradnju Muzeja grada Trogira i Likovne udruge Trogir te potporu Grada Trogira, Turističke zajednice Općine Okrug i drugih partnera.

"Memorija soli" ostaje otvorena do 6. rujna, ulaz je slobodan, a izložba je i prodajnog karaktera. U kolovozu se može razgledati svakoga dana od 10 do 14 te od 16 do 21 sat, dok je u rujnu otvorena od utorka do nedjelje od 10 do 14 te od 16 do 20 sati.