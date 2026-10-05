Ovo nije bila obična utrka: Trčali linijom na kojoj se branio Zadar, najmlađa sudionica ima samo osam godina

U subotu, 3. listopada, održana je 8. atletska utrka Linijom obrane grada Zadra, u sklopu obilježavanja Dana obrane grada Zadra. Utrka je okupila sportaše i rekreativce iz Zadra i brojnih hrvatskih gradova, među kojima je bio i velik broj mladih.

Start utrke bio je na Bokanjcu, a trasa je vodila povijesnom crtom obrane grada u Domovinskom ratu preko Musapstana, Crnog i Ploče do cilja kod tenka na Dračevcu.

U muškoj konkurenciji na stazi dugoj 8,7 kilometara najbrži je bio Ante Špaleta iz MK Festina Lente s vremenom 32:11. Drugo mjesto osvojio je njegov klupski kolega Dragan Romić s rezultatom 32:18, dok je treći bio Roko Erslan, samostalni trkač, s vremenom 35:11.

U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela Sandra Profaca iz Atletskog kluba Alojzije Stepinac s rezultatom 38:08. Druga je bila Danijela Tukić iz AK FIT/kinex.hr s vremenom 38:46, a treće mjesto osvojila je Natalija Gulin iz AK Biograd s rezultatom 43:25.

Najmlađa sudionica bila je osmogodišnja Anja Gambiroža iz KK ABC Zadar, a najstariji sudionik bio je 73-godišnji Franjo Kresojević iz Zagreba, član AK Maksimir Zagreb.

Najviše sudionika imala je Policijska akademija Josip Jović (MUP) s 39 sudionika. Slijede ih AK Alojzije Stepinac s 37 te AK Festina Lente s 15 sudionika.

Utrka Linijom obrane grada Zadra trčala se trasom na kojoj je 1991. godine obranjen Zadar te je spriječen prodor neprijateljskih snaga u sam grad. Sastavni dio utrke bilo je odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima na spomen-obilježjima uz trasu, na koja su sudionici i organizatori polagali cvijeće i postavljali zapaljene lampione.

Utrku su organizirali Grad Zadar i udruge proizišle iz Domovinskog rata, a u provedbi su sudjelovali Sportska zajednica grada Zadra i Atletski klub Alojzije Stepinac.