Ovo na cesti može biti opasno gotovo kao led

Na prvi pogled djeluje bezazleno, ali mokro lišće na cesti može biti puno opasnije nego što mnogi vozači misle. Britanski RAC upozorava da jesensko lišće, osobito kada se smoči i sabije pod kotačima vozila, može znatno smanjiti prianjanje guma.

Problem je u tome što se na kolniku stvara sklizak sloj između gume i asfalta. U takvim uvjetima automobil može sporije reagirati na kočenje, lakše proklizati u zavoju i trebati više prostora za sigurno zaustavljanje. RAC navodi da mokro lišće u nekim situacijama može stvoriti površinu s razinom prianjanja sličnom ledu, osobito kada se lišće sabije prometom, piše tportal.

Dodatni problem je to što lišće može sakriti rupe na cesti, neravnine, rubnjake, oznake na kolniku ili druge prepreke. Vozač tada često prekasno primijeti opasnost, a naglo kočenje ili trzaj volanom na skliskoj podlozi mogu samo pogoršati situaciju.

Zato stručnjaci savjetuju da se na cestama prekrivenima lišćem vozi sporije i smirenije. Posebno treba izbjegavati naglo kočenje, naglo ubrzavanje i oštre pokrete upravljačem. Razmak od vozila ispred sebe treba povećati, osobito kada je cesta mokra ili kada se vozi kroz drvored, šumu ili ulicu u kojoj se lišće nakuplja uz rub kolnika.

Važno je i stanje guma. Ako su gume istrošene ili tlak nije pravilan, rizik se dodatno povećava. Jesen je zato dobar trenutak za provjeru dubine profila, tlaka u gumama, brisača i svjetala. Svi ti detalji postaju važniji kada je vidljivost slabija, a cesta skliska.

Mokro lišće možda ne izgleda dramatično kao snijeg ili led, ali vozaču može prirediti vrlo slično iznenađenje. Najbolji savjet je jednostavan: usporiti prije nego što automobil izgubi prianjanje, a ne nakon toga.