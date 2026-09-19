Ovo morate čuti: "Grdosija" s 5.000 ljudi uplovila u luku pa pozdravila Splićane

Splitska luka u subotu poslijepodne pružala je impresivan prizor. Na vanjskom gatu bila su privezana dva velika kruzera, a onaj koji je već izdaleka privlačio daleko najviše pozornosti bio je Enchanted Princess kompanije Princess Cruises.

Dalmacija Danas snimila je brodove tijekom poslijepodneva, a razlika u dimenzijama dobro se vidi već na fotografijama. Iako ni drugi kruzer, MSC Armonia, nije malen brod, uz Enchanted Princess djeluje osjetno skromnije.

Prema službenom planu Lučke uprave Split, oba su broda danas bila u posjetu Splitu – MSC Armonia duljine oko 275 metara te Enchanted Princess, golemi kruzer dug čak 330 metara.

330 metara plutajućeg grada

Enchanted Princess pripada Royal klasi Princess Cruisesa i doista je riječ o svojevrsnom plutajućem gradu.

Brod je dug 330 metara, visok više od 66 metara i ima 19 paluba. Može primiti 3.660 gostiju, a o njima brine još oko 1.346 članova posade. Ima 1.830 kabina, dok mu bruto tonaža iznosi oko 145.000 tona. Izgrađen je u Fincantierijevu brodogradilištu u Monfalconeu, a kompaniji je predan 2020. godine.

Upravo njegove dimenzije najbolje dolaze do izražaja kada se nalazi uz neki drugi veliki putnički brod. Na današnjim fotografijama iz Splita Enchanted Princess praktički zaklanja znatan dio MSC Armonije.

A melodija koju su čuli Splićani? Vrlo vjerojatno „The Love Boat“

Poseban trenutak dogodio se kada su se iz smjera velikog kruzera začule brodske sirene koje nisu odsvirale klasičan jednoličan zvuk, nego cijelu kratku melodiju.

Ako je zvuk, kako se činilo s obale, dolazio upravo s Enchanted Princessa, objašnjenje je vrlo zanimljivo – riječ je gotovo sigurno o prepoznatljivom motivu iz kultne američke televizijske serije „The Love Boat“.

Veza nije slučajna. Serija je desetljećima snažno povezana upravo s Princess Cruisesom; snimana je na brodovima te kompanije, a Princess i danas njeguje taj dio svoje povijesti. Noviji brodovi kompanije opremljeni su tonskim sirenama kojima mogu odsvirati poznatu temu iz serije, a Enchanted Princess također je poznat po tom „pozdravu“ pri odlascima iz luka.

Tako je vrlo vjerojatno i Split danas dobio kratki glazbeni pozdrav jednog od najvećih brodova koji uplovljavaju u njegovu luku.

Uz njega MSC Armonia

Drugi veliki kruzer na vanjskom gatu bio je MSC Armonia, brod dug gotovo 275 metara.

Prema podacima kompanije MSC Cruises, Armonia može primiti do 2.658 putnika, ima 976 kabina i 721 člana posade. Bruto tonaža iznosi 65.542 tone, što dobro pokazuje koliko je Enchanted Princess veći brod – njegovih 145.000 tona više je nego dvostruko u odnosu na Armoniju.

Prema Lučkoj upravi Split, oba kruzera bila su predviđena za današnji boravak u splitskoj luci.

Aurelia podalje od luke

Još jedan veliki putnički brod mogao se vidjeti nešto dalje od luke. Riječ je o Aureliji, trajektu kompanije SNAV koji plovi na liniji između Splita i Ancone.

Aurelia može prevesti do 2.280 putnika, raspolaže s 358 kabina, a bruto tonaža joj iznosi 21.518 tona. SNAV je koristi upravo na hrvatskoj liniji prema Splitu.