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Ovo mnogi rade s lampionima, a može izazvati požar. Vatrogasci izdali upozorenje

Vatrogasci otkrili gdje vreba opasnost. Pripazite!

I ove će godine velik broj hrvatskih građana obilježiti blagdan Svih svetih i Dušni dan tradicionalnim odlaskom na groblje, postavljanjem cvijeća na grobove i paljenjem svijeća. Na taj način se sjećamo naših najmilijih koji više nisu s nama. U ovakvim trenucima potrebno je pozvati građane na oprez zbog mogućeg nastanka požara jer se velika količina upaljenih svijeća, rastopljenog voska i suhog cvijeća na grobljima može lako zapaliti.

Vatrogasci savjetuju:

  • nemojte paliti svijeće i šibice u blizini suhe trave,
  • svijeće koje još gore i šibice ne bacajte u travu ili smeće,
  • ne uklanjajte ugašene svijeće dok se ne ohlade,
  • stare lampione i ostali otpad odlažite na za to predviđena mjesta,
  • ako palite voštane svijeće i lampione u kućama, ne ostavljajte ih bez nadzora,
  • po izlasku iz kuće ili odlasku na spavanje ugasite svijeće,
  • nemojte stavljati upaljene svijeće i lampione na prozore kako ne bi došlo do požara zavjesa i namještaja,

• ako primijetite požar na groblju ili na objektima, odmah zovite vatrogasce na broj 193.

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