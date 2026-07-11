Ovo mjesto na Braču postaje magnet za milijardere: Nakon jahte od 95 metara stigla još jedna luksuzna ljepotica

Posljednjih godina Milna na otoku Braču sve češće se nalazi na rutama najvećih svjetskih jahti. Svaki dolazak mega jahte potvrđuje ono što profesionalci u nautici odavno znaju – ova prirodno zaštićena uvala ima sve preduvjete postati jedna od najpoželjnijih destinacija na Mediteranu.

Ovogodišnju sezonu otvorila je impresivna mega jahta O'Pari 95m čiji tjedan čartera/najma košta 1.150.000,00€, nakon koje je u Milnu uplovilo još mnoštvo luksuznih plovila.

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Danas je svoja sidra bacila i jahta HBC 86m, koja plovi pod zastavom Cookovih Otoka, a prema dostupnim informacijama njezin je vlasnik anonimni poduzetnik iz Saudijske Arabije koji s njom radi i čarter čiji tjedan stoji 950.000,00 $.

Za većinu prolaznika to je samo još jedna lijepa jahta u luci. No za ljude koji godinama rade na superjahtama to je jasan pokazatelj da je Milna postala prepoznatljiva među kapetanima, brokerima, menadžment kompanijama i vlasnicima luksuznih plovila.

Vlasnici ovakvih jahti ne traže samo sigurnu luku. Traže vrhunsku gastronomiju, diskretnu uslugu, ekskluzivne beach clubove, privatne transfere, wellness, luksuzne butike i iskustva koja se ne mogu kupiti bilo gdje. Upravo zbog toga destinacije poput Saint-Tropeza, Cannesa, Porto Cerva, Caprija ili Amalfija godinama privlače najbogatije goste svijeta.

Milna već posjeduje ono što mnogi pokušavaju umjetno stvoriti – autentičnost, mir, kristalno čisto more, sigurnu prirodnu luku i mediteranski ugođaj. Ono što joj još nedostaje su sadržaji najviše kategorije koji bi zadovoljili standarde današnjeg mega-jahting turizma.

Zato se već godinama razvija ideja luksuzne zone u uvali Zavraće. Vizija uključuje restoran svjetske razine, mogućnost pristajanja tenderima, vrhunsku uslugu i sadržaje koji bi gostima pružili iskustvo kakvo očekuju na najpoznatijim svjetskim destinacijama.

Iza te ideje stoji čovjek iz Milne koji godinama radi na superjahtama i u službi članova Royal Family, te je iz prve ruke upoznat što traži svjetska jahting elita i što toj industriji treba pružiti. Cilj nije mijenjati identitet Milne, nego njezine prirodne ljepote pretvoriti u održivu priču koja će donijeti nova radna mjesta, produžiti turističku sezonu i stvoriti dodatnu vrijednost cijelom otoku Braču.

Dosta njih je zainteresirano i za uložiti u ovakve projekte. Interes međunarodnih brendova i korporacija također postoji. Sljedeći korak ovisi o stvaranju uvjeta za razvoj, prije svega kroz rješavanje koncesije na pomorskom dobru koja bi omogućila realizaciju projekta u Zavraću.

Svaki dolazak mega jahte još je jedna potvrda da Milna ide u dobrom smjeru. Pitanje više nije može li postati elitna nautička destinacija, nego hoće li prepoznati priliku koju joj pružaju priroda, položaj i ugled koji već ima među ljudima iz svjetskog jahting sektora.

Možda će upravo uvala Zavraće postati mjesto s kojeg će Milna napraviti prijeko potrebni iskorak i zauzeti mjesto među najpoznatijim luksuznim destinacijama Mediterana.