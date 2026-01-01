Ovo još niste vidjeli! Novogodišnji apsurd: Netko je svog Mercedesa 'ostavio na sigurnom'

Pothodnik kod Pazara u Splitu nekada je bio živo urbano i kulturno mjesto, gdje su se ljudi susretali, družili, kupovali najbolje pizzete i prolazili na putu prema Pazaru, kolodvoru ili luci.

Prostor je bio poznat po malim trgovinama i ugostiteljskim objektima.

Danas je pothodnik zapušten i mračan, a mnogi Splićani ga više ne prepoznaju kao mjesto kulturnog i društvenog okupljanja. Iako postoje planovi za njegovu obnovu i revitalizaciju, prostor još uvijek čeka svoj povratak u život grada.

Ipak, sudeći po fotografiji objavljenoj na popularnoj stranici Prometne zgode i nezgode, krenuli su nekakvi radovi. No, to nije tema ove fotografije koja je objavljena u ranim poslijepodnevnim satima četvrtka.

Naime, netko je odlučio parkirati svog Mercedesa na sigurno. I to u Pothodnik!