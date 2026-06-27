Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu od 23 sata u Philadelphiji igra ključnu utakmicu protiv Gane za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Uoči ovog susreta odluke, izbornik Zlatko Dalić praktički je definirao početni sastav koji će tražiti pozitivan rezultat. Matematika je za Vatrene prilično jednostavna – bod ili tri donose siguran prolazak skupine, dok bi poraz značio neizvjesno čekanje i računice među najboljim trećeplasiranim momčadima.

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U odnosu na dvoboj s Panamom bit će određenih promjena.

Dominik Livaković ponovno će biti prvi izbor na vratima. Desni bok trebao bi držati Josip Stanišić, a na lijevoj strani očekuju se nove minute Joška Gvardiola. Stoperski par najvjerojatnije će činiti, kao protiv Paname, Josip Šutalo i Marin Pongračić.

U veznom redu Hrvatska bi trebala dobiti dodatnu energiju, 24sata pišu da će se Luki Modriću i Mateu Kovačiću priključiti Petar Sučić, koji bi trebao ući u početni sastav.

Ofenzivac talijanskog Coma, Martin Baturina, trebao bi s pozicije desetke preseliti na desno krilo.

Očekivani sastav Hrvatske: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol – Modrić, Kovačić, Petar Sučić – Baturina, Perišić – Budimir.