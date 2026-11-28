Nakon više od tri desetljeća djelovanja u neodgovarajućim prostorijama, viški vatrogasci konačno su nadomak ostvarenja velike želje – preseljenja u vlastiti, suvremeno izgrađeni vatrogasni dom. Iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vis u petak, 27. studenoga, objavili su da se izgradnja novog objekta približava samom kraju, ne skrivajući zadovoljstvo uoči nadolazećih blagdana. Riječ je o jednoj od značajnijih investicija u sigurnost stanovnika Visa posljednjih godina, koja će bitno unaprijediti uvjete rada tamošnjih vatrogasaca. Vrijednost prvotno ugovorenih građevinskih radova iznosi gotovo četiri milijuna eura s PDV-om.

"Mi ćemo dobit najljepši poklon za Božić. Gradnja našeg novog doma približava se samom kraju", poručili su iz DVD-a Vis.

Novi dom bit će četiri puta veći od dosadašnjeg

Novi vatrogasni dom gradi se na rubu grada Visa, u blizini nekadašnje velike vojarne. Vatrogasci će napustiti stare i skučene prostorije u središtu grada, koje već godinama ne odgovaraju potrebama suvremenog vatrogastva. Na problem neadekvatnog smještaja vatrogasne postrojbe upozoravalo se i u gradskim dokumentima o zaštiti od požara, osobito kada je riječ o nedostatku odgovarajućeg garažnog prostora. Izgradnjom novog objekta vatrogasci će, prema informacijama koje je HRT objavio krajem svibnja ove godine, dobiti četiri puta više prostora nego što su ga imali do sada.

Posebno važan dio investicije predstavljaju tri garaže, dvije veće i jedna manja, koje će omogućiti smještaj vatrogasnih vozila i opreme u zatvorenom prostoru. Dio vrijedne vatrogasne opreme dosad je tijekom cijele godine bio izložen vremenskim utjecajima, što će se preseljenjem u novi objekt promijeniti. Nova lokacija i funkcionalniji raspored prostorija trebali bi omogućiti kvalitetniju organizaciju svakodnevnog rada i pripremu za intervencije. Time će se poboljšati uvjeti za djelovanje društva koje je, prema podacima iz svibnja, okupljalo stotinjak članova, među kojima je bilo oko 60 operativnih vatrogasaca.

Radovi ugovoreni za gotovo četiri milijuna eura

Ugovor o izgradnji vatrogasnog doma potpisan je 9. rujna 2025. godine u prostorijama gradske uprave. Potpisali su ga predsjednik DVD-a Vis Edo Vitaljić i Tomislav Albini, predstavnik splitske tvrtke Reliance d.o.o., koja je odabrana za izvođača radova nakon provedenog postupka javne nabave. Vrijednost ugovora iznosila je 3.143.123,35 eura bez PDV-a, odnosno 3.928.904,19 eura s PDV-om. Prvotno ugovoreni rok od 12 mjeseci obuhvaćao je i tehnički pregled, primopredaju objekta te završni obračun.

Tijekom svibnja ove godine na objektu su još bili u tijeku grubi građevinski radovi, a tadašnje najave upućivale su na završetak izgradnje do kraja 2026. godine. Najnovija objava viških vatrogasaca pokazuje da se projekt sada nalazi u završnoj fazi. Iako vatrogasci priželjkuju posebno lijep Božić, zasad nije objavljen službeni datum otvaranja objekta niti početka njegova korištenja.

Pripreme za izgradnju počele još prije deset godina

Koliko se dugo pripremala ova investicija, najbolje pokazuju dokumenti dostupni na službenim stranicama Grada Visa. Glavni arhitektonski projekt izrađen je još u listopadu 2016. godine, a građevinska dozvola datira od 28. kolovoza 2018. godine. Projekt je izradila tvrtka Bilota inženjering iz Segeta Donjeg, a kao glavni projektant potpisan je arhitekt Živko Filipin. Za lokaciju novog vatrogasnog doma odabran je predio Samogor.

Prema izvornoj projektnoj dokumentaciji, osim garažnih prostora, u prizemlju su predviđeni servisna radionica s kanalom za održavanje vozila, garderobe, sanitarni čvorovi i prateće prostorije. Samo veća garaža prema tom projektu ima površinu od 186,59 četvornih metara, dok je za servisnu radionicu predviđeno dodatnih 164,49 četvornih metara. Dokumentacija tako pokazuje da se o sustavnom rješavanju prostornih potreba viških vatrogasaca razmišljalo gotovo desetljeće prije završetka izgradnje.

Europski milijuni za sigurnost Visa i Šolte

Izgradnja vatrogasnog doma dio je šireg projekta pod nazivom „Jačanje otočne otpornosti na požare u Gradu Visu i Općini Šolta“, koji se financira kroz Integrirani teritorijalni program za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Korisnik projekta je DVD Vis, dok su partneri Grad Vis i Općina Šolta. Osim izgradnje doma na Visu, projekt obuhvaća nabavu vatrogasnog vozila za Šoltu te usluge nadzora i upravljanja projektom.

Prema podacima koje je Grad Vis objavio u rujnu 2025. godine, prvotno iskazana ukupna vrijednost projekta iznosila je 3.626.463,40 eura, uz odobreno sufinanciranje od 2.884.887,23 eura, odnosno 79,55 posto. U gradskom planu financiranja sustava civilne zaštite za 2026. godinu za sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma predviđeno je dodatnih 250.000 eura.

Velik iskorak za sigurnost otoka

Za udaljene jadranske otoke poput Visa, na kojima dolazak dodatnih kopnenih vatrogasnih snaga zahtijeva znatno više vremena nego na kopnu, opremljenost lokalnih vatrogasnih postrojbi od posebne je važnosti. Tijekom ljetnih mjeseci, kada se zbog turističke sezone povećava broj ljudi na otoku, raste i potreba za stalnom operativnom spremnošću vatrogasaca. Gusta mediteranska vegetacija, teško pristupačni tereni i razgranata mreža makadamskih putova dodatni su izazovi u slučaju izbijanja požara.

Viški i komiški vatrogasci tijekom ljeta provode preventivne ophodnje, a na otoku se radi i na poboljšanju prohodnosti protupožarnih putova. Novi vatrogasni dom predstavljat će važan infrastrukturni oslonac tim aktivnostima, ali i svim drugim intervencijama u kojima sudjeluju pripadnici DVD-a Vis.

Nakon više od 30 godina djelovanja društva i desetak godina pripreme projekta, viški vatrogasci sada su na korak do useljenja u novi dom. Sudeći prema njihovoj posljednjoj objavi, ovogodišnji Božić mogao bi za njih imati posebno značenje.