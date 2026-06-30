Ovo je uzrok nestanka struje na širem splitskom području: Doznali smo detalje...

Jutro nakon jučerašnjeg nestanka, dijelovi Splita i Podstrane ponovno su ostali bez električne energije, no opskrba je u međuvremenu normalizirana.

Iz HEP-a doznajemo kako je riječ o istom kvaru koji se dogodio jučer te je ponovno utjecao na napajanje, ali je kvar u međuvremenu saniran i svi korisnici ponovno imaju struju.

Podsjetimo, u večernjim satima ponedjeljka, točnije u 20:28 sati došlo je do kvara na 35-kilovoltnom kabelu koji napaja transformatorsku stanicu 35/10 kV Miljevac.

Zbog kvara su bez električne energije ostali Podstrana, Žrnovnica, Stobreč, dio Kile i dio Sirobuje.

Zabilježen je i jedan zaseban kvar u području prema City Centeru, gdje je tijekom radova bager oštetio kameru, no i taj je problem riješen.

Prema dostupnim informacijama, u ovom trenutku svi potrošači imaju urednu opskrbu električnom energijom, a nadležne službe nastavljaju s popravcima i otklanjanjem svih preostalih oštećenja u mreži.