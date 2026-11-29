Poljud je proključao! Hajduk je protiv Rudeša stigao do vodstva zahvaljujući pogotku Michelea Šege, koji je razveselio navijače na tribinama.

Nakon dugog građenja napada po desnoj strani, Fayad je odlično asistirao Šegi, koji se sjajno snašao i iz prvog udarca na utakmici zatresao protivničku mrežu.

Šegi je ovo šesti pogodak u prvenstvu, a njegov gol zagrijao je promrzle tribine Poljuda. Unatoč jakoj buri i hladnoći, navijači Bijelih imali su razloga za slavlje.

Pogledajte trenutak u kojem je Šego doveo Hajduk u vodstvo.