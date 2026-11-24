Kako sigurno sudjelovati u prometu, zašto alkohol i vožnja nikada ne smiju ići zajedno te koliko opasna može biti nepromišljena vožnja električnog romobila? Odgovore na ova i brojna druga pitanja učenici koprivničke Gimnazije „Fran Galović“ danas su dobili od prilično neobične gošće. Humanoidna robotica Tonka, koja je sudjelovala u edukativno preventivnom projektu „Sigurna vozačka dozvola“, svojim je dolaskom izazvala veliko oduševljenje srednjoškolaca, ali i pokazala kako suvremena tehnologija može biti zanimljiv i učinkovit saveznik u prometnoj edukaciji mladih.

Na učenicima blizak, zanimljiv i interaktivan način približila im je pravila prometne kulture i upozorila na posljedice neodgovornog ponašanja u prometu. Posebnost današnjeg događanja bila je upravo neposredna komunikacija Tonke s učenicima, koji nisu skrivali oduševljenje njezinom pojavom i mogućnostima. Umjesto uobičajenog predavanja, imali su priliku sudjelovati u drukčijoj vrsti edukacije, u kojoj je humanoidna robotica postala njihova sugovornica i pratiteljica u praktičnim aktivnostima. Zajedno s učenicima prolazila je edukativni poligon, prenosila im korisne savjete i upozoravala na situacije u kojima trenutak nepažnje može imati ozbiljne posljedice.

Poseban dio Tonkine edukacije bio je posvećen električnim romobilima, prometalima koja su postala svakodnevica mnogih mladih. Iako se često doživljavaju kao jednostavno i praktično prijevozno sredstvo, njihovo korištenje donosi niz sigurnosnih izazova, osobito kada se vozi neprilagođenom brzinom, bez odgovarajuće zaštitne opreme ili uz nedovoljnu pozornost na ostale sudionike u prometu. Tonka je učenike upoznala s potencijalnim opasnostima takve vožnje, od gubitka ravnoteže i nepravilne procjene udaljenosti do iznenadnih prepreka i opasnih situacija u susretu s drugim vozilima i pješacima. Naglasak je stavljen na važnost nošenja zaštitne kacige, poštovanja prometnih pravila i svijesti da i naizgled bezazlena vožnja može završiti ozbiljnim ozljedama. Reakcije učenika pokazale su koliko ovakav način komunikacije može biti zanimljiv mladima. Oduševljenje Tonkinim dolaskom, njezinim savjetima i sudjelovanjem u programu stvorilo je opuštenu atmosferu u kojoj su ozbiljne teme prometne sigurnosti predstavljene na pristupačan i lako razumljiv način.

„Djeci i mladima danas je potrebno pristupati na način koji će privući njihovu pozornost i potaknuti ih na razmišljanje. Upravo je to ono što smo željeli postići Tonkinim sudjelovanjem u našem projektu. Bilo je prekrasno vidjeti koliko su učenici oduševljeni, koliko ih zanima komunikacija s humanoidnim robotom i koliko pozorno prate njezine savjete. Posebno nam je važno što smo otvorili i temu električnih romobila, koje mladi svakodnevno koriste, a često nisu dovoljno svjesni opasnosti kojima se pritom izlažu. Vjerujem da će današnje iskustvo dugo pamtiti, a ako se zahvaljujući njemu barem nekoliko puta više zamisle prije nego što učine nešto nepromišljeno u prometu, postigli smo naš cilj“, istaknula je Iva Šalamon Reškovac iz tvrtke Art Hill, organizatorice projekta „Sigurna vozačka dozvola“.

Osim susreta s Tonkom, koprivnički srednjoškolci sudjelovali su i u redovitom edukativnom programu projekta, namijenjenom učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola. Uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova razgovarali su o najčešćim uzrocima prometnih nesreća, opasnostima vožnje pod utjecajem alkohola, neprilagođenoj brzini, korištenju mobitela tijekom vožnje te drugim oblicima rizičnog ponašanja. Svoje znanje provjerili su kroz kviz, dok su najuspješniji sudionici dobili priliku okušati se u praktičnim zadacima na poligonu uz korištenje takozvanih „pijanih naočala“. One simuliraju narušenu percepciju i koordinaciju te omogućuju mladima da na vlastitom iskustvu uvide koliko alkohol može utjecati na sposobnost reagiranja i obavljanja čak i najjednostavnijih radnji.

Važnu ulogu u održavanju današnjeg događanja imala je koprivnička Autoškola Rally, koja je osigurala posebno vrijednu nagradu. Učeniku s najboljim rezultatom u teorijskom i praktičnom dijelu programa namijenjena je besplatna obuka za vozača B kategorije. Projekt „Sigurna vozačka dozvola“ provodi se od 2018. godine, a ove godine obuhvaća dvadeset gradova diljem Hrvatske. Organizator je Art Hill, uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u okviru Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Glavni sponzor projekta je Hrvatska elektroprivreda, dok su medijski pokrovitelji Hanza Media i Europlakat.

Današnje događanje u Koprivnici pokazalo je kako prometna edukacija ne mora biti isključivo ozbiljno predavanje o pravilima i opasnostima. Zahvaljujući Tonki, učenici su dobili priliku upoznati tehnologiju budućnosti, ali i naučiti nešto što će im biti važno već danas, bilo da sudjeluju u prometu kao pješaci, vozači električnih romobila ili budući vozači automobila. Jer bez obzira na to koliko tehnologija napreduje, odgovornost za sigurnost u prometu uvijek ostaje na ljudima.