"Ovo je terorizam, ne turizam": Stanovnici dalmatinskog otoka izgubili živce, više neće tolerirati ovolik broj turista

Pobuna na Ošljaku, otoku u zadarskom arhipelagu, nastavlja se. Otočani u nedjelju izletničkim brodovima nisu dopustili da pristanu, a od svoje ideje da zaštite otok od turista, ne odustaju.

Tvrde da su čisti primjer terorizma, a ne turizma. Apeliraju prema institucijama da nešto poduzmu jer Ošljak je zaštićeni krajolik, na kojem je jedino cesta u vlasništvu Općine Preko, dok je sve ostalo u vlasništvu otočana.

"Ovaj otok ne trpi ni nas"

"Ovaj otok ne trpi ni nas. Nas je previše već, a sad kad oni svi dođu to je katastrofa", smatra Vera Valčić Lovrić, mještanka Ošljak, javlja Nova TV.

"Ja brojim te turiste, sjedim na klupi i svaki dan brojim. Znači, preko 300 njih dođe dnevno. Preko 300", rekao je Lucijan Valčić, mještanin Ošljaka.

Otočani brane otok i apeliraju institucijama

"Vrhunac je bio kad je neki dan neznanac ušao u kuću i pitao gdje je toalet", dodaje jedna mještanka. Tijekom sezone otokom dnevno prođe i do tisuću ljudi, što, upozorava načelnik Preka Jure Brižić, stvara neizdrživ pritisak na lokalno stanovništvo.

Otočani u nedjelju nisu dopustili izletničkim brodovima da pristanu na otok. Od svoje inicijative da zaštite Ošljak od turističkog pritiska ne namjeravaju odustati. Apeliraju na institucije da hitno reagiraju i zaštite otok, koji je zaštićeni krajolik. Posebno naglašavaju da je jedina cesta na otoku u vlasništvu Općine Preko, dok je sve ostalo privatno vlasništvo otočana.

