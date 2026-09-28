OVO JE STVARNA KARTA SPLITA NAKON IZBORA: "Ne znamo zašto nas se zapostavlja"

Nakon izbora za splitske gradske kotareve i mjesne odbore pojavile su se brojne karte s prikazom izbornih rezultata. Na jednu stvar upozorili su iz Liste malog mista – NL Špira Vlajića: na prikazima koji su se pojavljivali tijekom večeri, tvrde, istočni dio administrativnog područja Splita nije bio prikazan na način koji obuhvaća cijeli grad.

Zato su na svojoj Facebook stranici objavili kartu na kojoj su prikazani gradski kotarevi i mjesni odbori na čitavom području Grada Splita, sve do Žrnovnice i Sitnog, uz zasebno prikazane Slatine na Čiovu.

- Tijekom večeri političari su predstavljali karte s izbornim rezultatima mjesnih odbora na istoku grada. Ne znamo zašto nas se i na karti zapostavlja, zato mi prikazujemo kako zapravo izgleda karta Splita nakon izbora. Žutom bojom su označeni kvartovi gdje su pobijedile nezavisne liste - poručili su iz Liste malog mista – NL Špira Vlajića.

Istok Splita zauzima velik dio karte

Njihov prikaz posebno je zanimljiv jer pokazuje koliko se administrativno područje Splita proteže prema istoku. Dok je najveći broj gradskih kotareva koncentriran na relativno malom i gusto izgrađenom području, Žrnovnica, Srinjine te Donje i Gornje Sitno zauzimaju znatan dio ukupne površine grada.

Na karti koju je objavila nezavisna lista žutom su bojom označena područja na kojima su pobijedile nezavisne liste, dok ostale boje predstavljaju HDZ-DP, HDZ u koaliciji te SDP – Centar – Možemo!.

Posebno se ističe Žrnovnica, gdje je Nezavisna lista Špira Vlajića ostvarila rezultat koji joj omogućuje samostalno formiranje većine u tamošnjem mjesnom odboru. Lista je osvojila četiri od sedam vijećničkih mjesta. O tom smo rezultatu već izvijestili nakon izbora.

Karta tako daje drukčiju perspektivu izbornih rezultata – ali i podsjeća na nešto što se u svakodnevnom govoru često zaboravlja: Split ne završava na Kamenu ili Stobreču. Njegovo administrativno područje proteže se sve do Sitnog, a Gradu Splitu pripadaju i Slatine na Čiovu.