Ovo je splitska mladost: Pjero pronašao torbu s tisućama dolara i dokumentacijom, sve je vraćeno Amerikanki

U vremenu kada svakodnevno slušamo o prijevarama, krađama i neugodnim iskustvima turista, iz Splita stiže priča koja vraća vjeru u ljude. Glavni junak je mladi Splićanin Pjero Knezović, koji je jednim jednostavnim, ali vrijednim postupkom pokazao što znači poštenje.

Sve se dogodilo na splitskom Pazaru. Pjero se vozio motociklom kada je ispred jedne ljekarne ugledao torbu koju je netko očito izgubio ili zaboravio. Zaustavio je motor, sišao i provjerio što se nalazi unutra. Prizor ga je iznenadio. Uz osobne dokumente i putovnicu, u torbi se nalazila i poprilična svota novca – 2.600 američkih dolara i 281 euro!

Umjesto da nastavi svojim putem, krenuo je u policiju

Pjero je odlučio učiniti ono što bi, nažalost, neki možda i propustili. Pronađenu torbu, sa svim dokumentima i novcem, odlučio je predati policiji kako bi se što prije vratila vlasnici. Kontaktirao je i američko veleposlanstvo, s obzirom na to da je među pronađenim dokumentima bila putovnica. U splitskoj policiji sastavljen je službeni zapisnik, a Pjero je dobio potvrdu s točnim popisom svega što je predao. Policijski službenici obećali su mu da će ga obavijestiti o daljnjem razvoju događaja. Ipak, rasplet je stigao brže nego što je mogao očekivati.

Poziv iz američkog veleposlanstva i reakcija koja govori sve

Samo nekoliko sati poslije zazvonio mu je telefon. Nazvali su ga iz američkog veleposlanstva kako bi mu zahvalili na njegovu postupku. Vlasnica je preuzela svoju torbu, a svi dokumenti i novac bili su na broju.

No, posebno je zanimljiva njezina reakcija. Prema informacijama koje je Pjero dobio, žena je bila izvan sebe od iznenađenja. Kada je shvatila da je izgubila torbu s putovnicom i tolikom količinom novca, učinilo joj se da bi se njezino putovanje moglo pretvoriti u pravu noćnu moru. Umjesto toga, doživjela je nešto što će, sasvim sigurno, dugo pamtiti.

Bila je oduševljena poštenjem nepoznatog Splićanina, a posebno je znakovita njezina usporedba s domovinom. Kako je poručila, teško može zamisliti da bi joj se nešto slično dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Split se često predstavlja svojim morem, povijesnom baštinom, Dioklecijanovom palačom i prekrasnim vidicima. No, ponekad najbolju sliku grada u svijet pošalju upravo njegovi ljudi.