Ovo je Split kakav volimo! Više od 450 mladih obojili bolničke hodnike, pomagali beskućnicima i čistili Marjan

„Ako ne ti, tko?” – Više od 450 mladih u Splitu darovalo svoje vrijeme za dobro drugih

Od uređenja okoliša i bolničkih prostora do pomoći starijima, osobama s invaliditetom i najpotrebitijima, mladi su kroz razne volonterske akcija pokazali da se velike promjene rađaju iz malih djela učinjenih srcem.

Od 15. do 18. listopada Split i okolicu povezala je zajednička želja da se učini nešto dobro za drugoga. Više od 450 mladih uključilo se u 48 volonterskih akcija u sklopu projekta „72 sata bez kompromisa”, odgovarajući na pitanje, ujedno i ovogodišnji slogan: „Ako ne ti, tko?” Kroz radne, ekološke i socijalne akcije mladi su svoje vrijeme, trud i talente darovali ljudima i prostoru u kojem žive, podsjećajući da za dobrotu nisu potrebne velike riječi, nego otvoreno srce i spremnost na djelovanje.

Posebno se istaknula suradnja s Kliničkim bolničkim centrom Split, gdje su volonteri posjetili djecu iz vrtića koji djeluje pri odjelu pedijatrije na Firulama, proveli vrijeme s njima i unijeli malo igre, veselja i bezbrižnosti u njihovu svakodnevnicu. Bojali su i hodnike odjela neurologije i pedijatrije kao i čistili okoliš oko bolnice, nastojeći bolničke prostore učiniti ugodnijima za pacijente i njihove obitelji.

Volonterske aktivnosti obuhvatile su i suradnju s Domom zdravlja u Trogiru u radnoj akciji bojanja hodnika odjela Hematologije, pripremu obroka za beskućnike te čišćenje stanova pod nadležnošću Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prikupljali su namirnice za Caritas, uređivali dječje vrtiće i čistili Marjan pokazujući da briga za zajednicu počinje ondje gdje prepoznamo da je pomoć potrebna.

Mladi su imali priliku upoznati se s radom udruge Marijini obroci te sudjelovati u pripremi kaše koja se šalje djeci u Africi. Nakon pripreme, kašu su i sami kušali, bolje upoznavši način na koji udruga pomaže osigurati svakodnevni obrok djeci kojima je to najpotrebnije.

Posebnu toplinu donijele su akcije usmjerene na druženje i povezivanje. U domovima za starije organizirana su plesna druženja, dok su djeca i odrasli s teškoćama u razvoju sudjelovali u kreativnim radionicama i terapijskom jahanju. U suradnji s udrugom Autizam 365, Pickleball Split Klub 002 ugostio je volontere i korisnike udruge na druženju ispunjenom sportom, igrom i smijehom. Kroz zajedničke aktivnosti sudionici su imali priliku povezati se, upoznati jedni druge i uživati u trenucima koji nadilaze razlike. Jer upravo kroz ovakve susrete učimo koliko nas različitosti mogu obogatiti i koliko je važno stvarati prostor u kojem se svatko osjeća prihvaćeno, uključeno i dobrodošlo.

Projekt „72 sata bez kompromisa” u Splitu organizira Studentski katolički centar Split (SKAC_ST), okupljajući mlade koji su spremni dio sebe darovati drugima. Iza 48 akcija ne stoje samo obavljeni poslovi i uređeni prostori, nego i susreti, osmijesi, pružene ruke i vrijeme koje je netko odlučio pokloniti drugome.

Ovogodišnji slogan „Ako ne ti, tko?” nije ostao samo pitanje. Više od 450 mladih odgovorilo je na njega svojim djelima – u bolnici, vrtićima, domovima za starije, na Marjanu i na brojnim drugim mjestima gdje je njihova prisutnost nekome značila više nego što možda mogu zamisliti. Jer ponekad je dovoljno doći, pomoći, saslušati ili izmamiti osmijeh da bi se nekome uljepšao dan. A kada stotine mladih odluče upravo to, dobrota prestaje biti samo lijepa ideja i postaje snaga koja mijenja zajednicu.