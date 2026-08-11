Ovo je šest najgorih namirnica za probavu prema gastroenterolozima

Porcija sladoleda nakon napornog dana, gazirano piće uz pizzu ili burger s krumpirićima mnogima su povremeni užici. Iako liječnici uglavnom ne savjetuju potpuno odricanje od omiljene hrane jer to često dovodi do prejedanja, postoje namirnice koje gastroenterolozi, liječnici specijalizirani za probavni sustav, gotovo uvijek izbjegavaju. Povremena konzumacija tih namirnica neće bitno utjecati na zdravlje, no oni ih rijetko imaju na svom jelovniku.

Proteinske pločice

Iako se često reklamiraju kao zdrava opcija, gastroenterologinja dr. Harmony Allison iz medicinskog centra Tufts ne konzumira visokoprerađene proteinske pločice. Neke, poput onih s pravim voćem i orašastim plodovima, mogu biti bolji izbor, no prerađene verzije često uzrokuju nadutost i plinove, piše Index.

"Nikada ne jedem 'proteinske' pločice. U pravilu su visokoprerađene i pune aditiva čija je korisnost upitna", izjavila je. "Istu količinu proteina možete dobiti iz šalice mlijeka, porcije maslaca od kikirikija, orašastih plodova ili bučinih sjemenki."

Odrezak i crveno meso

Gastroenterolozi uglavnom nisu ljubitelji crvenog mesa. "Izbjegavam crveno meso, posebno odreske i burgere", kaže dr. Reezwana Chowdhury, gastroenterologinja u bolnici Johns Hopkins.

"Crveno i prerađeno meso povećavaju rizik od raka debelog crijeva i polipa. Bogati su zasićenim mastima, a ako ih već jedete, ključna je količina. Rizik od raka debelog crijeva veći je kod ljudi koji dnevno konzumiraju više od 100 grama", pojasnila je.

Hrenovke i suhomesnati proizvodi

Dr. Rabia De Latour, gastroenterologinja i docentica na NYU Grossman School of Medicine, izbjegava prerađeno meso poput slanine i hrenovki, a na njezinom popisu su i suhomesnati proizvodi.

"Crveno i prerađeno meso nose veći rizik od kolorektalnog karcinoma", ističe ona. "Podaci pokazuju da konzumacija prerađenog mesa četiri ili više puta tjedno povećava rizik od raka debelog crijeva za 20 posto."

Pržena riba i piletina

Pržena hrana iz restorana brze prehrane, poput ribljih fileta ili piletine, nepovoljno utječe na zdravlje crijeva. "Studije su pokazale da ulje za prženje može negativno utjecati na crijevni mikrobiom, što dovodi do pogoršanja ateroskleroze, odnosno nakupljanja masnoća i drugih tvari na stijenkama arterija", objasnio je dr. Mahmoud Ghannoum, istraživač mikrobioma. Dugoročno, takvo nakupljanje može uzrokovati srčani ili moždani udar.

Gazirana i slatka pića

Redovita konzumacija gaziranih i drugih zašećerenih pića nosi zdravstvene rizike. "Iako se lako piju, ova pića povezuju se s kroničnim stanjima poput dijabetesa i bolesti srca", kaže dr. Simon C. Matthews, gastroenterolog iz bolnice Johns Hopkins. "Osim toga, često uzrokuju probavne simptome kao što su nadutost, podrigivanje i refluks, osobito kada su gazirana i sadrže kofein."

Bijeli kruh i rafinirane žitarice

Rafinirane žitarice, poput onih u bijelom kruhu, nisu dobar izbor za crijeva, smatra dr. Shilpa Grover, voditeljica onko-gastroenterološkog programa u bolnici Brigham and Women’s.

"Istraživanja prehrambenih navika jasno pokazuju da je visok unos crvenog i prerađenog mesa te rafiniranih žitarica povezan s povećanim rizikom od divertikulitisa, upale vrećica u probavnom traktu", rekla je. "Suprotno ranijim vjerovanjima, orašasti plodovi, kukuruz i kokice nisu povezani s većim rizikom od razvoja divertikuloze ili komplikacija poput krvarenja."

Dr. Grover dodaje da ista prehrana koja se preporučuje za smanjenje rizika od dijabetesa, bolesti koronarnih arterija i raka vjerojatno smanjuje i rizik od divertikulitisa.

Ipak, to ne znači da je potrebno potpuno izbaciti svu navedenu hranu. Umjerenost je ključna, pa povremena konzumacija neće nužno štetiti zdravlju. Primjerice, uz hrenovku se može dodati i kiseli kupus, koji ima povoljan učinak na probavu.