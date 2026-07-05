Ovo je Ronaldo izgovorio nekoliko sekundi prije penala protiv Hrvatske

Portugal se plasirao u četvrtfinale nakon uzbudljive pobjede nad Hrvatskom rezultatom 2:1, no nekoliko dana nakon utakmice najviše se priča ne o samom rezultatu, nego o brojnim spornim situacijama zbog kojih se morao oglašavati VAR. Osim toga, pozornost javnosti okupirao je i detalj koji je prethodio jedanaestercu iz kojega je Cristiano Ronaldo zabio za 1:1. Naime, kamera je u krupnom planu zabilježila trenutak u kojem kapetan Portugala, neposredno prije izvođenja udarca, nešto izgovara u sebi. Taj je kadar pokrenuo brojne rasprave o tome što je Ronaldo zapravo rekao.

Samo nekoliko trenutaka nakon što je lopta zatresla mrežu, društvene mreže su "eksplodirale". Korisnici iz arapskih zemalja diljem svijeta ostali su u nevjerici i euforiji, uvjereni kako su na snimci jasno očitali usne Ronalda – koji dolazi iz katoličke obitelji – kako dvaput izgovaraju "Bismillah", odnosno "U ime Boga". Ta se fraza u islamskoj kulturi tradicionalno koristi kao zazivanje Božjeg blagoslova prije neke važne akcije.

Za mnoge to nije bilo iznenađenje. Otkako je 2022. godine stigao u Al Nassr, Ronaldo je postao svojevrsna ikona arapskog svijeta, a na mrežama su odmah isplivali brojni komentari u kojima se tvrdi da je CR7 pod jakim utjecajem tamošnje kulture. Čak su i neke specijalizirane redakcije iz Dohe i Dubaija analizirale usporenu snimku i zaključile isto: Ronaldo je doista izgovorio "Bismillah". Neki fanovi, štoviše, podsjećaju i na navodnu staru Ronaldovu izjavu kako uvijek izgovara tu frazu prije udarca jer mu to donosi sreću, odnosno golove, piše Večernji list.