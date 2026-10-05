Ovo je priča s juga Hrvatske koja vraća vjeru u ljude!

Jednog krizmanika usrećila je plemenita gesta iz Cavtata o kojoj se doznalo objavom u Facebook grupi Zavazda Konavle.

U popularnoj grupi objavljena je, naime, javna zahvala Maji Aguzin, koja je na parkingu pronašla izgubljenu kuvertu namijenjenu jednom krizmaniku.

– Nakon što ju je pronašla, potrudila se pronaći način da kuverta stigne do osobe kojoj je bila namijenjena. Hvala što je ovim lijepim činom uljepšala svima dan i pokazala kako ima poštenih ljudi! – stoji u objavi koja potvrđuje da još postoje pošteni nalaznici kojima nije teško uložiti trud da bi učinili dobro djelo, piše Dubrovački vjesnik.