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Ovo je priča s juga Hrvatske koja vraća vjeru u ljude!

Nije odustala dok nije našla vlasnika

Jednog krizmanika usrećila je plemenita gesta iz Cavtata o kojoj se doznalo objavom u Facebook grupi Zavazda Konavle.

U popularnoj grupi objavljena je, naime, javna zahvala Maji Aguzin, koja je na parkingu pronašla izgubljenu kuvertu namijenjenu jednom krizmaniku.

– Nakon što ju je pronašla, potrudila se pronaći način da kuverta stigne do osobe kojoj je bila namijenjena. Hvala što je ovim lijepim činom uljepšala svima dan i pokazala kako ima poštenih ljudi! – stoji u objavi koja potvrđuje da još postoje pošteni nalaznici kojima nije teško uložiti trud da bi učinili dobro djelo, piše Dubrovački vjesnik.

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