Ovo je poruka koju je Messi uputio uoči finala Svjetskog prvenstva

Uoči večerašnjeg finala Svjetskog prvenstva Španjolska - Argentina na društvenim se mrežama oglasio Lionel Messi. Argentinski čarobnjak, kojemu će ovo biti možda i posljednja utakmica u reprezentativnoj karijeri, objavio je fotografiju sa suigračima i stožerom, napisavši poruku za sve svoje sunarodnjake.

"Najljepša stvar svih ovih godina nisu bili samo naslovi nego cijelo putovanje. Dijeljenje svakog dana s ovom grupom, zajedničko natjecanje, oporavak u teškim vremenima i uživanje u svakom koraku. Hvala svakom od mojih suigrača, trenerskom osoblju i svima koji svaki dan rade kako bi ovaj tim ostao obitelj. Što god se dogodilo u finalu, ova grupa je već napisala priču koju nikada nećemo zaboraviti i koju nitko ne može izbrisati", napisao je Messi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Leo Messi (@leomessi)