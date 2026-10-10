Ovo je popis svih 27 dućana Studenca koje se zatvaraju u Dalmaciji. Lanac istodobno traži nove radnike

Trgovački lanac Studenac najavio je zatvaranje 104 trgovine diljem Hrvatske, među kojima je čak 27 poslovnica u četiri dalmatinske županije. Najviše ih se zatvara u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je na popisu 13 trgovina, od čega sedam u Splitu. No, dok kompanija smanjuje prodajnu mrežu, istodobno oglašava nova radna mjesta. Prema oglasima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Studenac traži 20 prodavača samo u Splitu i Omišu.

Trgovački lanac Studenac, nad kojim je krajem rujna otvoren predstečajni postupak, započeo je opsežno restrukturiranje poslovanja koje uključuje zatvaranje neprofitabilnih trgovina, smanjenje broja zaposlenih u administraciji i ukidanje veleprodaje kao zasebnog poslovnog segmenta.

Prema popisu koji je kompanija objavila 9. listopada, trajno će biti zatvorene 104 trgovine diljem Hrvatske. Značajan dio zatvaranja odnosi se na Dalmaciju, gdje je na popisu ukupno 27 poslovnica. Osim velikih gradova, zatvaranja će zahvatiti i manja mjesta, uključujući otočne sredine u kojima lokalne trgovine imaju važnu ulogu u svakodnevnoj opskrbi stanovništva.

Zatvaraju 27 trgovina u Dalmaciji: Ovo je popis

Najviše trgovina predviđenih za zatvaranje nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njih 13. Slijedi Dubrovačko-neretvanska županija sa šest poslovnica, Zadarska s pet te Šibensko-kninska s tri.

Splitsko-dalmatinska županija – 13 trgovina

U samom Splitu zatvara se sedam poslovnica, dok je preostalih šest raspoređeno u drugim dijelovima županije.

Split – Mandićeva 72

Split – Varaždinska 46

Split – Pujanke 24A

Split – Krležina 43A

Split – Vranjički put 8

Split – Slavićeva 15

Split – Mažuranićevo šetalište 53A

Gradac – Obala 31

Imotski – Poboji 160

Jesenice – Poljička cesta 72

Makarska – Vukovarska 18A

Pučišća (Brač) – Trg Hrvatskog skupa 7

Zmijavci – Dr. Franje Tuđmana 186

Zadarska županija – 5 trgovina

U Zadarskoj županiji zatvaraju se dvije trgovine u Zadru te po jedna u Benkovcu, Privlaci i Banjevcima.

Zadar – Šibenska 9C

Zadar – Mate Balote 54

Benkovac – Kralja Tomislava 2A

Privlaka – Ivana Pavla II. 64

Banjevci – Banjevci 74

Šibensko-kninska županija – 3 trgovine

U Šibensko-kninskoj županiji zatvaranjem su obuhvaćene tri poslovnice.

Šibenik – Perkovački put 7C

Pirovac – Zagrebačka 8

Zaton – Trg Gabrijela Cvitana 9A

Dubrovačko-neretvanska županija – 6 trgovina

Na krajnjem jugu Hrvatske predviđeno je zatvaranje šest trgovina, uključujući dvije u Metkoviću te poslovnice na Mljetu, Pelješcu i u Konavlima.

Metković – Kralja Zvonimira 5

Metković – Zagrebačka 20/1

Babino Polje (Mljet)

Dubravka (Konavle)

Potomje (Pelješac)

Ston

Zatvaranje trgovine u Dubravci već je izazvalo reakciju lokalnih vlasti. Načelnik Konavala Božo Lasić obratio se predsjedniku Uprave Studenca Teu Vujčiću, pozivajući ga da još jednom preispita odluku o zatvaranju poslovnice zbog njezine važnosti za stanovnike toga dijela Konavala.

Zatvaraju trgovine, a istodobno traže 20 radnika u Splitu i Omišu

Dok Studenac najavljuje zatvaranje 27 trgovina u Dalmaciji, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljeni su oglasi za nova radna mjesta upravo na području Splitsko-dalmatinske županije. Prema dostupnim oglasima, trgovački lanac traži deset prodavača u Splitu i još deset u Omišu, odnosno ukupno 20 radnika na te dvije lokacije.

Oba oglasa objavljena su 14. rujna, a rok za prijavu istječe 10. listopada. Riječ je o poslovima s punim radnim vremenom, uz mogućnost zapošljavanja na određeno vrijeme. U oglasu za Split navedena je i mogućnost stalnog zaposlenja.

Zanimljivo je i da Studenac na vlastitoj stranici za zapošljavanje prima prijave kandidata za brojne lokacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Među ponuđenim područjima nalaze se Split, Omiš, Makarska, Imotski, Sinj, Kaštela, Solin, Podstrana, ali i dalmatinski otoci Brač, Hvar, Šolta, Vis i Čiovo.

Na prvi pogled riječ je o neobičnoj situaciji. Dok kompanija zatvara trgovine i smanjuje troškove poslovanja, istodobno nastavlja prikupljati prijave za zapošljavanje. Ipak, zatvaranje neprofitabilnih poslovnica ne mora značiti i prestanak potrebe za radnicima u drugim trgovinama. Veliki trgovački lanci mogu istodobno smanjivati broj prodajnih mjesta i zapošljavati ondje gdje im nedostaje zaposlenika.

Važno je naglasiti i da su oglasi za Split i Omiš objavljeni prije najnovije odluke o zatvaranju poslovnica. Stoga se samo na temelju njih ne može zaključiti da kompanija zapošljava nove radnike umjesto onih koji već rade u trgovinama predviđenima za zatvaranje.

Što će biti s 335 radnika?

U 104 trgovine koje se zatvaraju diljem Hrvatske zaposleno je ukupno 335 radnika. Iz Studenca su priopćili da je svima ponuđena mogućnost nastavka rada u drugim trgovinama koje ostaju otvorene. Za zaposlenike kojima ne bude moguće osigurati premještaj na iste ili slične poslove kompanija najavljuje postupanje u skladu sa Zakonom o radu.

Međutim, zasad nije poznato koliko je od tih 335 zaposlenika raspoređeno u dalmatinskim poslovnicama, koliko ih je prihvatilo ponuđeni premještaj niti hoće li se dio njih zaposliti upravo na radnim mjestima za koja Studenac trenutačno traži nove djelatnike.

Osim zatvaranja trgovina, restrukturiranje uključuje i ukidanje 185 administrativnih radnih mjesta, odnosno približno 40 posto zaposlenih u tom dijelu poslovanja. Kompanija također ukida veleprodaju kao zaseban poslovni segment i provodi reorganizaciju opskrbnog lanca.

Nakon zatvaranja ostaje 1165 trgovina

Predstečajni postupak nad Studencem otvoren je 29. rujna na Trgovačkom sudu u Splitu, nakon što se kompanija suočila s financijskim poteškoćama i problemima u podmirivanju obveza.

Prema najavljenom planu restrukturiranja, Studenac će nakon zatvaranja 104 poslovnice nastaviti poslovati na 1165 lokacija diljem Hrvatske. Iz kompanije navode da će pritom zadržati približno 95 posto dosadašnjih maloprodajnih prihoda.

Predsjednik Uprave Studenca Teo Vujčić poručio je da su odluke o zatvaranju teške, ali nužne za financijsku stabilizaciju kompanije. Naglasio je da se proces provodi uz poštivanje zakonskih propisa i dijalog sa zaposlenicima, sindikatima i ostalim uključenim stranama.

Točni datumi zatvaranja pojedinih trgovina zasad nisu objavljeni.

Za stanovnike Dalmacije ostaje otvoreno pitanje kako će se gašenje 27 trgovina odraziti na svakodnevnu opskrbu, osobito u manjim mjestima i na otocima. Istodobno, oglasi za zapošljavanje u Splitu i Omišu otvaraju pitanje kako će se najavljena preraspodjela zaposlenika provesti u praksi i hoće li radnici iz trgovina koje se zatvaraju popuniti slobodna radna mjesta u ostatku Studenčeve prodajne mreže.