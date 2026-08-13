Ovo je pet fraza koje mogu pojačati tjeskobu kod djece

Kada je dijete zabrinuto ili uplašeno, roditelji ga najčešće pokušavaju što prije umiriti. Ipak, neke naizgled utješne riječi mogu nenamjerno postići upravo suprotan učinak. Psihologinja Jaimie Bloch upozorila je na nekoliko čestih fraza kojima roditelji pokušavaju umiriti tjeskobnu djecu, a koje mogu imati suprotan učinak.

Iako su takve riječi najčešće dobronamjerne, njima se djetetu može poslati poruka da ne bi trebalo osjećati ono što osjeća. Umjesto umanjivanja straha ili zabrinutosti, Bloch savjetuje roditeljima da priznaju djetetove osjećaje i pokažu mu da su uz njega, piše Index.

Fraze kojima roditelji mogu nenamjerno pogoršati tjeskobu

Bloch objašnjava da nije potrebno svaki put pronaći savršene riječi. Važnije je imenovati i prihvatiti osjećaj umjesto pokušavati uvjeriti dijete da za njega nema razloga. Psihologinja je izdvojila pet fraza koje mogu nenamjerno pojačati tjeskobu kod djece:

"Ne brini."

"Nemaš se čega bojati."

"Dobro si."

"Prestani se glupirati."

"Samo se smiri."

Umjesto takvih odgovora, roditelji mogu djetetu dati do znanja da razumiju kako se osjeća i da su uz njega dok strah ili zabrinutost ne prođu. Bloch ističe da je smirena i podržavajuća prisutnost važnija od pronalaženja savršene rečenice.

"Neke od najčešćih stvari koje govorimo tjeskobnoj djeci upravo su one koje će najvjerojatnije imati suprotan učinak. Promjena samo nekoliko fraza - imenovanje osjećaja umjesto njegova odbacivanja te pružanje podrške umjesto nuđenja rješenja - mijenja ono što djetetov mozak zapravo čuje.", zaključila je.