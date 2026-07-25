Ovo je osvanulo na benzinskim postajama u Dalmaciji

Na pojedinim benzinskim postajama u Šibeniku u subotu, 25. srpnja 2026. godine, osvanule su obavijesti o ograničenom točenju goriva. Iz INA-e su izvijestili kako je privremeno uvedeno ograničenje prema kojem je po jednoj transakciji moguće natočiti najviše 300 litara goriva.

Cilj je očuvati kontinuitet opskrbe

Kako su naveli u priopćenju, odluka je donesena radi očuvanja kontinuiteta opskrbe u razdoblju pojačane potražnje tijekom turističke sezone i neizvjesnosti na međunarodnom energetskom tržištu. "INA je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji", poručili su iz kompanije.

Ograničenje bi trebalo omogućiti ravnomjerniju distribuciju goriva te osigurati njegovu dostupnost što većem broju kupaca.

Za većinu vozača nema promjene

Mjera za većinu vozača osobnih automobila neće predstavljati značajniju promjenu jer su količine koje se uobičajeno ulijevaju u spremnike znatno manje od propisanog ograničenja. Iz INA-e su poručili kako će nastaviti pratiti stanje na tržištu i potražnju na svojim prodajnim mjestima te će mjere prilagođavati razvoju situacije.