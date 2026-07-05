Ovo je osumnjičeni napadač stravične pucnjave. Policija ga traži

Međimurska policija objavila je fotografiju muškarca za kojim intenzivno traga zbog sumnje da je povezan s pucnjavom koja se u subotu u ranim jutarnjim satima dogodila u središtu Čakovca. Građane pozivaju da, ako imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku, o tome odmah obavijeste policiju.

Kako navode iz Policijske uprave međimurske, za kaznena djela pokušaja ubojstva i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom osumnjičen je Danijel T., za kojim je raspisana intenzivna potraga. Prema dostupnim informacijama, riječ je o muškarcu podrijetlom iz Siska koji se nedavno preselio u Čakovec.

Pucnjava se dogodila u subotu, 4. srpnja, nešto prije 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu grada. U događaju su ozlijeđene dvije osobe s područja Gornjeg Međimurja.

Policija ističe kako kriminalističko istraživanje provodi u stalnoj koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu, koje izdaje potrebne naloge i odobrenja za provođenje dokaznih radnji te intenzivne potrage za osumnjičenikom.

Građani koji raspolažu informacijama o njegovu kretanju ili uoče osobu s objavljene fotografije pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Iz policije pritom upozoravaju građane da, radi vlastite sigurnosti, ne pokušavaju prići osumnjičeniku niti s njim uspostavljati kontakt, već da o njegovu uočavanju odmah obavijeste policiju.