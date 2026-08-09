Ovo je očekivani sastav Hajduka protiv Istre

Nakon uvjerljive pobjede 5:2 protiv Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige, nogometaši Hajduka vraćaju se na Poljud, gdje će ugostiti Istru 1961.

Splićani su novu sezonu SHNL-a otvorili gostujućim porazom 1:2 od Varaždina pa će pred svojim navijačima tražiti prve prvenstvene bodove. Ujedno će to biti povratak Hajduka na Poljud nakon tri uzastopna gostovanja.

Istra je također ostala bez bodova u prvom kolu. Na svom je terenu izgubila od Lokomotive 2:3, ali je pritom pokazala dobru igru. Mlada momčad stvarala je brojne prilike i pokazala da bi i na Poljudu mogla biti neugodan protivnik.

Hajduk, s druge strane, u susret ulazi osokoljen europskom pobjedom protiv Žalgirisa te će pozitivnu atmosferu pokušati prenijeti i na prvenstvo.

Kako piše Germanijak, trener Gonzalo Garcia ne bi trebao značajnije mijenjati momčad koja je slavila u Litvi. Prema njihovim informacijama, protiv Istre bi od prve minute mogla zaigrati identična jedanaestorica.

Očekivani sastav Hajduka: Silić – Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pukštas, Pajaziti – Bamba, Dalisson, Šotiček – Šego.