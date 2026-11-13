Ovo je objavio splitski SDP

"Kerum i Šuta vratili su Split deset godina unatrag. Samo su računi iz 2026.", poručili su iz splitskog SDP-a u objavi na društvenim mrežama, uz koju su priložili ilustraciju.

Iz splitskog SDP-a posebno su prozvali vladajuću većinu zbog odluka koje su donesene tijekom istog zasjedanja Gradskog vijeća. "Na istoj sjednici na kojoj je građanima enormno povećala račune, Šutina je većina na prijedlog Keruma vratila štekat No Stressu na Pjaci", naveli su. U nastavku su kritizirali način na koji gradska vlast, prema njihovu mišljenju, određuje prioritete. "Dakle, nije bilo vremena za sjesti s direktorima gradskih tvrtki i racionalizirati troškove, ali jest za sjesti s ugostiteljima i dogovoriti gdje se može ugurat još jedan stol", poručili su iz splitskog SDP-a.

Splićanima odvoz otpada poskupljuje za 212 posto

Podsjetimo, Gradsko vijeće Splita u četvrtak, 12. studenoga, izglasalo je povećanje fiksnog dijela cijene odvoza komunalnog otpada za kućanstva za čak 212 posto. Dosadašnja mjesečna naknada od 3,98 eura bez PDV-a povećava se na 12,42 eura, što znači da će građani samo za fiksni dio računa godišnje izdvajati približno 114 eura više s PDV-om.

Istodobno se pred gradskim vijećnicima našao i prijedlog povećanja komunalne naknade, čija se primjena predviđa od početka 2027. godine. Na istoj sjednici prihvaćeni su i amandmani HGS-ova vijećnika Dalibora Lovrića, kojima se omogućuje povratak štekata ugostiteljskom objektu No Stress na Pjaci, kao i postavljanje dodatne ugostiteljske terase u Kružićevoj ulici.

Upravo je povezivanje tih odluka poslužilo splitskom SDP-u za novu političku kritiku gradske vlasti, koju optužuju da prednost daje ugostiteljskim interesima dok građane očekuju sve veći komunalni troškovi.