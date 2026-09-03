Ovo je novi raketni div koji stiže u Hrvatsku. Doznajte što sve može

Vlada na sjednici u petak donosi odluku o kupnji 18 samohodnih višecijevnih lansera raketa Chunmoo K239 s pripadajućim raketama za 435,2 milijuna eura bez PDV-a. Nakon višenamjenskih borbenih aviona Rafale, ovo je najveća i strateški najvažnija nabava oružja za Hrvatsku vojsku od Domovinskog rata.

Riječ je o moćnom oružju dugog dometa, a HV će njime dobiti projektile s dosegom od 30 do više od 300 kilometara, uključujući i balističke rakete koje služe kao primarno sredstvo odvraćanja. Većina ugovorenog sustava - čak 85 posto - trebala bi biti isporučena već 2028. godine, a plaćanje će se realizirati u razdoblju od 2026. do 2029. godine.

Dvostruko veća vatrena moć od HIMARS-a

Nakon zelenog svjetla Vlade, ministar obrane Ivan Anušić potpisat će ugovor s južnokorejskim proizvođačem Hanwha Aerospace, kao i s poljskom tvrtkom WB Group koja će ugraditi napredni zapovjedno-upravljački sustav Topaz, doznaje Jutarnji list. Novi sustavi zamijenit će zastarjelu sovjetsku tehniku – višecijevne lansere Vulkan i Grad čiji je domet tek dvadesetak kilometara.

Iako je Hrvatska krajem 2024. ugovorila američki HIMARS s raketama dometa do 80 kilometara, SAD je saveznicima obustavio isporuke projektila dometa 300 kilometara. Zbog toga se MORH okrenuo Južnoj Koreji, slijedeći primjer Poljske i Estonije.

Za razliku od HIMARS-a koji nosi jedan kontejner sa šest raketa, Chunmoo ima dvostruko veću vatrenu moć jer posjeduje dva kontejnera s ukupno 12 raketa, a ističe se modularnošću jer u isto vrijeme može kombinirati različite kalibre, pa i balističku raketu CTM-290.

Odgovor na naoružavanje u susjedstvu i podrška s Pantovčaka

Ova strateška kupnja ima punu podršku premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, koji je nedavno najavio da će Hrvatska odgovoriti na intenzivno naoružavanje susjedne Srbije, prvenstveno na njihovu nabavu izraelskog sustava PULS.

Uz tenkove Leopard, haubice Caesar, helikoptere Black Hawk i sustave HIMARS koji stižu u idućim godinama, u planu modernizacije HV-a preostaje još samo ugovaranje protuzračne obrane srednjeg dometa i dviju novih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu.