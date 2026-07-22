OVO JE NJENA PRIČA Hajduk doveo jednu od najpopularnijih nogometašica svijeta: Prate je milijuni, a sada je ostvarila veliki san

Ženski nogometni klub Hajduk dobio je jedno od najzvučnijih pojačanja u svojoj povijesti. Bijeli dres odjenula je Ana Maria Marković, 26-godišnja hrvatska reprezentativka koja iza sebe ima iskustvo igranja u Švicarskoj, Portugalu i Sjedinjenim Američkim Državama.

Riječ je o napadačici koja je godinama prisutna u hrvatskoj reprezentaciji, ali i jednoj od najpopularnijih i najprepoznatljivijih nogometašica na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati gotovo tri milijuna ljudi, zbog čega njezin dolazak na Poljud ima snažan odjek daleko izvan granica hrvatskog ženskog nogometa. Prema podacima američkog Brooklyn FC-a, Marković je već prilikom dolaska u taj klub imala globalnu publiku veću od tri milijuna pratitelja.

U Hajduk stiže uoči povijesnog europskog nastupa splitskih nogometašica.

"Ostvario mi se san"

Hajduk je na službenoj stranici objavio da je Ana Maria Marković potpisala ugovor s Bijelima te da se odmah priključila momčadi trenera Damira Matulovića. U novom klubu nosit će dres s brojem 23, dok trajanje ugovora u službenoj objavi nije navedeno. U Hajduku ističu da Marković može igrati kao klasična napadačica, ali i na krilnim pozicijama. Od nje očekuju da svojim međunarodnim iskustvom, brzinom i napadačkom svestranošću pomogne momčadi u domaćim natjecanjima i europskim kvalifikacijama.

"Ostvario mi se san", poručila je Marković na službenom predstavljanju.

Dodala je da je Hajduk za nju i njezinu obitelj uvijek bio više od kluba te da je praćenje Bijelih iz dijaspore bilo dio njihove svakodnevice. "Jedva čekam istrčati pred naše navijače, dati maksimum na terenu i pomoći ekipi u ostvarivanju svih ciljeva ove sezone", izjavila je nova hajdučica, kako je objavljeno na službenoj stranici Hajduka.

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Rođena je 1999. godine, a njezina obitelj vuče korijene iz Splita

Ana Maria Marković rođena je 9. studenoga 1999. godine u švicarskom kantonu Zürich, gdje je odrasla i napravila prve nogometne korake. Nije rođena u Splitu, kako se godinama pogrešno navodilo u dijelu medija, ali je uz grad pod Marjanom snažno vezana preko majčine obitelji koja potječe iz Splita.

Odrastala je u Švicarskoj, ali je hrvatski jezik, kulturu i povezanost s domovinom njegovala unutar obitelji. Kada ju je kontaktirao stožer hrvatske reprezentacije, nije dvojila za koju će državu nastupati. Najveću afirmaciju u švicarskom nogometu Marković je stekla u dresu Grasshoppera. Hajduk je pri predstavljanju posebno istaknuo njezinu brzinu, dinamiku, osjećaj za pogodak i mogućnost igranja na više pozicija u napadu.

Prema podacima koje je objavio njezin bivši američki klub Brooklyn FC, za Grasshopper je upisala 57 ligaških nastupa i postigla četiri pogotka. U svim natjecanjima imala je znatno veći učinak, a sa švicarskim klubom stigla je i do finala nacionalnog Kupa. Nakon četiri godine u Grasshopperu, u ljeto 2024. godine preselila se u Portugal i postala igračica Brage. Poslije epizode u Bragi kratko je nastupala za Damaiense, nakon čega je uslijedio njezin prvi odlazak iz europskog nogometa. Marković je za hrvatsku žensku A reprezentaciju debitirala u studenome 2021. godine u kvalifikacijskoj utakmici protiv Litve. Samo nekoliko dana poslije postigla je prvi reprezentativni pogodak u pobjedi Hrvatske nad Moldavijom rezultatom 4:0. Drugi pogodak u hrvatskom dresu zabila je u lipnju 2024. protiv Kosova, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Nastupala je i u Ligi nacija te dodatnim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, čime je prikupila značajno međunarodno iskustvo koje bi sada trebalo biti od velike koristi Hajdukovoj mladoj momčadi.

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Teška ozljeda zaustavila joj je uspon

Jedan od najtežih trenutaka njezine karijere dogodio se u ožujku 2023. godine, kada je tijekom švicarskog derbija između Grasshoppera i Züricha teško ozlijedila koljeno.

Marković je pretrpjela puknuće prednjeg križnog ligamenta i meniska, zbog čega je morala biti operirana te je dulje vrijeme izbivala s terena. Nakon zahtjevne rehabilitacije vratila se natjecateljskom nogometu tijekom 2024. godine. Povratak nakon takve ozljede dodatno je obilježio njezinu karijeru, a potom su uslijedili odlasci u Portugal i Sjedinjene Američke Države.

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Gotovo tri milijuna ljudi prati svaki njezin korak

Osim nogometne karijere, Ana Maria Marković izgradila je iznimno snažan osobni brend. Na Instagramu je prati približno 2,8 milijuna ljudi, dok ukupan broj pratitelja na različitim društvenim platformama njezinu publiku čini još većom.

Fotografije, snimke s treninga, reprezentativne obveze i detalji iz privatnog života redovito privlače golemu pozornost publike iz cijelog svijeta. Strani mediji često je opisuju kao jednu od najpoznatijih i najljepših nogometašica svijeta, no iza njezine popularnosti stoji i ozbiljna sportska karijera, reprezentativni nastupi te igranje u nekoliko europskih država i SAD-u. Brooklyn FC objavio je i da je sa sestrom Kristinom pokrenula RELOADZ, švicarski brend veganske proteinske vode. Marković tako paralelno s nogometom razvija i poduzetničke projekte, a surađivala je i s nizom poznatih međunarodnih brendova.

Dolazak Marković događa se u jednom od najvažnijih trenutaka u dosadašnjoj povijesti ŽNK Hajduk. Splitske nogometašice osvojile su naslov prvakinja Hrvatske i izborile prvi nastup u europskim kvalifikacijama. Hajduk tako ne dobiva samo globalno prepoznatljivo lice i nogometašicu koju prate milijuni ljudi nego i hrvatsku reprezentativku koja može igrati na više napadačkih pozicija. Nakon Züricha, Grasshoppera, Brage, Damaiensea i Brooklyna, Ana Maria Marković prvi će put u seniorskoj karijeri zaigrati u hrvatskom klupskom nogometu – upravo u gradu iz kojeg potječe njezina majčina obitelj i uz klub za koji tvrdi da je oduvijek imao posebno mjesto u njezinu životu.