Ovo je napadač na povorku ponosa u Berlinu

Berlinska policija objavila je javnu potragu za muškarcem osumnjičenim za teroristički napad izveden tijekom Povorke ponosa (CSD). Vjeruje se da je 21-godišnji Abdul B. u subotu oko 22 sata vozilom ozlijedio više ljudi u blizini parka Tiergarten. Jedna žena je od posljedica napada preminula, prenosi Bild.

Policija je objavila i opis muškarca za kojim traga nakon napada. Riječ je o muškarcu vitke građe, visokom oko 190 centimetara, s crnom kosom. U vrijeme napada navodno je nosio crnu majicu s kapuljačom i bijele hlače. Iz policije su uputili upozorenje građanima da ne prilaze osumnjičeniku ako ga vide, jer bi mogao biti naoružan i opasan, već da odmah nazovu hitni broj 110.

Osumnjičenik poznat policiji

"Muškarac je poznat policiji i pripada islamističkoj sceni u Berlinu", izjavio je glasnogovornik policije Florian Nath. Osumnjičeni je navodno u svibnju ove godine pušten iz odgojnog zavoda. Još nije potvrđeno je li on upravljao vozilom. U blizini mjesta napada policija je zaplijenila prazan i teško oštećen automobil.

Policija poziva građane koji imaju informacije o tome gdje se Abdul B. nalazi da se jave na policijski portal za dojave ili u bilo koju policijsku postaju.