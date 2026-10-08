Ovo je najprljaviji predmet u kuhinji, evo kada ga treba baciti

Kuhinju redovito čistimo, peremo radne površine i posuđe, no jedan od predmeta koji koristimo upravo za održavanje higijene može postati mjesto na kojem se razmnožavaju bakterije. Riječ je o običnoj kuhinjskoj spužvi.

Mikrobiologinja dr. Jill Roberts, profesorica na Sveučilištu Južne Floride, upozorava da spužve imaju gotovo idealne uvjete za preživljavanje mikroorganizama. Često su vlažne, na njima ostaju sitni ostaci hrane, a tijekom dana dolaze u dodir s posuđem, sudoperom, radnim površinama i rukama.

Kombinacija vlage, ostataka hrane i učestale uporabe tako spužvu može pretvoriti u svojevrsno skladište mikroorganizama, prenosi N1.

Zašto je spužva posebno problematična?

Spužva upija vodu i vrlo se sporo potpuno suši. Ako je koristimo nekoliko puta dnevno, praktički cijelo vrijeme ostaje vlažna.

Istodobno se u njezinoj strukturi mogu zadržati organski ostaci hrane koji nekim mikroorganizmima osiguravaju hranjive tvari.

Znanstvena istraživanja potvrdila su da korištene kuhinjske spužve mogu sadržavati vrlo velik broj bakterija. Studija objavljena u časopisu „Journal of Applied Microbiology“ pokazala je da je količina bakterija u analiziranim spužvama bila veća nego na četkama za pranje posuđa.

Istraživači su također utvrdili da je salmonela brže nestajala s četki koje su se mogle osušiti nego sa spužvi, na kojima se dulje zadržavala. Ipak, većinu mikroorganizama pronađenih i na spužvama i na četkama činile su bakterije koje ne uzrokuju bolest.

Kako opasne bakterije dospijevaju na spužvu?

Bakterije se na spužvi ne pojavljuju same od sebe. Problem nastaje kada ona dođe u kontakt s kontaminiranim namirnicama ili površinama.

Poseban rizik predstavljaju sokovi iz sirove piletine i drugog mesa, jaja te druge namirnice koje mogu sadržavati patogene.

Među mikroorganizmima koji se potencijalno mogu širiti kuhinjom su salmonela, određeni sojevi bakterije Escherichia coli, listerija, šigela i stafilokoki. Norovirus se također može prenositi preko kontaminiranih ruku, hrane i površina.

Zbog toga spužvu kojom smo obrisali površinu na kojoj je prethodno bilo sirovo meso ne bismo trebali odmah koristiti za pranje tanjura, pribora za jelo ili drugih predmeta.

Tako se bakterije jednostavno mogu prenijeti s jednog mjesta na drugo.

Čist izgled spužve ne znači da je čista

Jedan od problema je to što opasni mikroorganizmi ne moraju promijeniti izgled ili miris spužve.

Ona može izgledati sasvim normalno, a istodobno sadržavati velik broj bakterija. Zato čekanje da počne neugodno mirisati ili se raspadati nije najbolji način za odlučivanje o tome kada je treba baciti.

Roberts savjetuje redovitu zamjenu spužvi, okvirno najmanje jednom u nekoliko tjedana, uz napomenu da njihov vijek trajanja ovisi o materijalu, učestalosti korištenja i namjeni. Pritom treba uzeti u obzir i preporuke proizvođača.

Ako se spužva vidljivo raspada, gubi oblik ili više ne čisti kako treba, svakako je vrijeme za novu.

Četka bi mogla biti bolji izbor

Ako vam pomisao na bakterije u spužvi nije ugodna, jedna od alternativa je klasična četka za pranje posuđa.

Studija iz 2022. godine pokazala je da su analizirane četke u prosjeku sadržavale manje bakterija od spužvi te da je salmonela brže nestajala kada su četke ostavljene da se osuše.

Razlog je jednostavan – četke uglavnom zadržavaju manje vode i brže se suše, a suho okruženje otežava preživljavanje mnogih bakterija, prenosi N1.

Kuhinjske krpe kao druga mogućnost

Druga mogućnost su kuhinjske krpe koje se mogu često prati na odgovarajućem programu u perilici rublja.

Mikrobiolozi ne tvrde da spužve treba potpuno izbaciti iz kuhinje. Mogu se koristiti bez problema ako se pravilno održavaju i redovito mijenjaju. Ipak, dobra je ideja razdvojiti njihovu namjenu.

Spužvu kojom perete tanjure i čaše ne biste trebali istodobno koristiti za brisanje radne površine na kojoj pripremate sirovo meso. Odvojeni pribor za različite poslove smanjuje mogućnost prijenosa bakterija iz jednog dijela kuhinje u drugi.

Predmet koji svakodnevno koristimo kako bismo kuhinju održali čistom tako lako može postati upravo suprotno ako ga tjednima ostavljamo vlažnog pokraj sudopera.