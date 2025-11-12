Ovo je najpopularnija benzinska u državi: Najviše se krade gorivo

Nova krađa goriva na “najpoznatijoj” benzinskoj postaji u Hrvatskoj u kojoj se svake godine bilježi najmanje 50-ak takvih slučajeva.

Doista, ne prođe tjedan da barem jedna nepoznata vozačica ili vozač na toj benzinskoj ne natoči gorivo i pobjegne bez plaćanja. Nikad ih ne otkriju. Riječ je o benzinskoj postaji Petrola na autocesti Zagreb – Karlovac kod Donjeg Desinca.

Novi slučaj dogodio se u subotu. Vozač je došao, natočio i otišao. Krađa je prijavljena policiji, kao i svaki put, ali nikako da im se uđe u trag.

U protekla četiri mjeseca više od 20 vozačica i vozača pobjeglo je s te benzinske nakon točenja goriva. Od otvorenja benzinske učinile su to stotine, a možda i tisuće lopova. U policiji ističu kako su kriminalistička istraživanja u tijeku i da se traga za nepoznatim vozačicama i vozačima.

Benzinska postaja pokrivena je sigurnosnim kamerama, ali lopovi koriste propuste u sigurnosnom sustavu. Bolje upućeni u tu problematiku pretpostavljaju da vozači koriste nevažeće i krivotvorene registracijske pločice, često inozemne.

Kako je riječ o maloj vrijednosti – u prosjeku 50-ak eura po točenju – niti policija, a niti Petrol ne poduzimaju opsežnije akcije potrage za odbjeglim vozačima, piše Danica.hr.