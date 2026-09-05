Ovo je najbolji napitak nakon večere koji prirodno opušta krvne žile

Život s visokim krvnim tlakom zahtijeva pažljivo biranje namirnica i napitaka tijekom cijelog dana, a posebno u večernjim satima. Dok uobičajeni večernji izbori poput alkohola ili gaziranih sokova mogu pridonijeti povišenju tlaka, određeni topli i hladni napitci pružaju izvrsnu potporu kardiovaskularnom sustavu. Među njima se, prema mišljenju stručnjaka, posebno ističe jedan prirodni eliksir upečatljive crvene boje.

Moćni čaj od hibiskusa

Čaj od hibiskusa, u stručnim krugovima poznat i kao 'kiseli čaj', radi se od cvjetova biljke hibiskusa i iznimno je bogat snažnim protuupalnim i antioksidativnim spojevima, uključujući vitamin C i polifenole. Ovi spojevi pomažu u snižavanju krvnog tlaka tako što opuštaju krvne žile, čime se izravno poboljšava cjelokupni protok krvi. Osim toga, hibiskus može smanjiti aktivnost enzima koji uzrokuje stiskanje žila (ACE), što omogućuje njihovo lakše širenje i bolji protok, piše tportal.

Brojna znanstvena istraživanja potvrđuju da tretmani hibiskusom mogu sniziti sistolički krvni tlak u sličnoj mjeri kao i pojedini lijekovi. Budući da ovaj napitak prirodno ne sadrži kofein, možete ga bez brige piti u bilo koje doba večeri jer vam neće poremetiti san. Kao dodatni plus, redovito ispijanje čaja od hibiskusa pomaže u smanjenju upalnih procesa, kolesterola te razine šećera u krvi, što ga čini vrhunskim saveznikom zdravlja srca.

Druge zdrave alternative prije spavanja

Ako niste ljubitelj oporog okusa hibiskusa, nutricionisti navode još nekoliko odličnih napitaka koji se savršeno uklapaju u večernju rutinu:

Vrući kakao, pripremljen od tamnog kakaa ili sirovog praha kakaovca koji obiluje antioksidansima, pomaže u opuštanju žila i smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Sok od cikle je Izuzetno je bogat nitratima koje tijelo pretvara u dušikov oksid. Taj plin opušta žile i dokazano snižava sistolički tlak, u čemu pomažu i prirodni pigmenti betalaini.

Sok od šipka sadrži kalij i polifenole, a studije potvrđuju da uspješno smanjuje i gornji (sistolički) i donji (dijastolički) tlak.

Beskofeinski zeleni čaj prepun je antioksidansa poput EGCG-a, što ga čini idealnim umirujućim izborom za očuvanje zdravih arterija prije spavanja.

Sveobuhvatne promjene za zdravo srce

Ipak, uvođenje zdravih napitaka samo je jedan korak na putu do optimalnog zdravlja. Za dugoročne rezultate stručnjaci savjetuju prehranu bogatu hranjivim tvarima poput voća, povrća i graha.

Jednako je važno donijeti odluku o prestanku pušenja koje s vremenom nepovratno oštećuje i sužava žile, kao i uvesti redovitu tjelesnu aktivnost te raditi na gubitku suvišne tjelesne masti. Za kraj, ne zaboravite na upravljanje stresom. Kronična napetost razorno djeluje na srce, pa su vježbe disanja, meditacija i postavljanje zdravih životnih granica ključni elementi u očuvanju zdravog tlaka.