Ovo je mladić (19) koji je pomogao uhvatiti vandala u Međugorju: "Smijao se"

Na području Županije Zapadnohercegovačke uhićen je muškarac osumnjičen za noćašnji vandalizam u Međugorju, potvrdio je tamošnji MUP.

Mještani su ga prepoznali i zadržali do dolaska policije. Identitet osumnjičenog ni njegovo državljanstvo za sada policija službeno nije objavila.

"Lice koje se dovodi u vezu s navedenim događajima pronađeno je i uhićen na području Zapadnohercegovačkog kantona te će se nad istim provesti kriminalistička obrada i druge zakonom propisane mjere i radnje, pod nadzorom nadležnog tužiteljstva", stoji u priopćenju policije.

Jedan od heroja koji je pomogao u hvatanju muškarca koji je vandalizirao crkvu i oltar u Međugorju bio je Kićo (19). Kićo je samo za Net.hr ispričao kako se to dogodilo.

Ispravio se da je 'Holanđanin' pa počeo bježati

"Vidjeli smo ga, ja sam bio u kući i gledao sam s balkona prema polju. Vidio sam momka. Tu je bio susjed Zeka i on ga je pitao odakle je. Mladić je prvo rekao da je Poljak, a zatim se brzo ispravio da je Holanđanin pa počeo bježati kad je to izgovorio. Tu se našao i Ivo koji ga je uhvatio i držao do dolaska dva policajca koji su ga pak držali dok nije marica došla po njega", priča Kićo za RTL.

Na pitanje kako se mladić ponašao, Kićo kaže da je pričao na poljskom i da ga nisu ništa razumjeli. Međutim, kaže da kada su ga uhvatili - Poljak se smijao.

Na pitanje kako se sad osjeća i je li ponosan na to što je ulovio čovjeka koji je napravio barbarski čin, Kićo skromno kaže:

"Drago mi je što smo ga ulovili".