Ovo je matičarka iz Knina koja je pala sređeni ispit. Veza joj je bila Josipa Rimac

Josipa Plesić ex Rimac stigla je na Zagrebački županijski sud zbog predmetu u kojem joj se sudi od 2022. Uz nju je optuženo još 26 ljudi. Polovica njih se nagodila s Uskokom, a isto je u 2025. učinila i Gabrijela Žalac, prenosi Nacional.

U jednoj od afera Josipu Rimac terete da je prijateljima i stranačkim kolegama iz HDZ-a pokušala srediti prolazak na državnim stručnim ispitima. Danas je na sud stigla Jelena Drlje, matičarka iz Knina kojoj je Josipa Rimac sređivala ispit.

Zanimljivo je da je Jelena Drlje, čak i uz Josipinu intervenciju pala ispit.

Prema navodima iz istrage, Jelena Drlje kontaktirala je Rimac 2018. godine i preko WhatsAppa tražila pomoć. Polagala je stručni državni ispit za matičara.

– Mogu li dobiti pitanja? – pitala je Josipu Rimac.

– Riješit ćemo. Dobit ćeš sve što treba – odgovorila joj je optužena Rimac.

Rimac je potom kontaktirala Tereziju Marić, koja je tada bila načelnica Samostalnog sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja u Ministarstvu uprave.

– Moja Jelena polaže u subotu – napisala je Josipa Tereziji.

Tražila je i ispitna pitanja. Kako tvrdi USKOK, načelnica joj je odgovorila da će ‘staviti zvjezdicu’.

No Drlje nije prošla ispit pa se opet obratila Josipi Rimac koja ju je uvjeravala da će se sve riješiti. Prema istražiteljima, Drlje je tražila Rimac da joj sredi drugu ispitivačicu, a tražila ju je i pitanja na pismenom djelu ispita.

U mobitelima su pronašli poruke u kojima je načelnica Marić slala Josipi Rimac ispitna pitanja, a Rimac ih je proslijedila Drlje. Koja je iz drugog položila te se prigodno zahvalila Josipi Rimac uz poruku da ‘zaslužuje poklončić’.

Nakon što se nagodila s Uskokom, Drlje je dobila 10 mjeseci uvjetno na tri godine.