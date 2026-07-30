Ovo je Kerumov "Pršut": Zbog ovog kompleksa priveden je na Korčuli

Riječ je o OPG-u Kerum u Kaštelima, nekadašnjoj konobi "Pršut", koja danas nosi novo ime – Hacijenda Amora. Upravo se poslovanje i legalizacija ovog kompleksa povezuju s policijskom akcijom u kojoj je Željko Kerum priveden u Veloj Luci na Korčuli.

Naime, slučaj se odnosi na sumnje povezane s izgradnjom i naknadnom legalizacijom objekata na području Kaštela. Aferu je početkom svibnja otkrio Telegramov novinar Denis Mahmutović. Objavljeno je da je ugostiteljski kompleks s pripadajućim građevinama izgrađen bez potrebnih dozvola i izvan građevinskog područja, na zemljištu koje je označeno kao osobito vrijedno obradivo tlo.

U sklopu kompleksa, uz nekadašnju konobu "Pršut", odnosno današnju Hacijendu Amora, nalaze se bazen, strojarnica, kapelica i još nekoliko objekata. Građevinska inspekcija još je 2019. godine navodno donijela rješenje o uklanjanju, no kompleks je nekoliko godina poslije ipak formalno legaliziran. Sporno rješenje potpisao je Andrija Polić, predsjednik Splitskog saveza športova, koji je trebao postati pročelnik u splitskoj Gradskoj upravi. Nakon izbijanja afere na tu funkciju ipak nije došao.

Kerum je ranije odbacio tvrdnje da je riječ o bespravnoj gradnji. Tvrdio je da je zemljište u njegovu vlasništvu već tridesetak godina te da su objekti bili evidentirani u vlasničkoj dokumentaciji. Nekadašnji "Pršut" u međuvremenu je promijenio ime u Hacijenda Amora, ali promjena naziva nije izbrisala pitanja o izgradnji, poslovanju i legalizaciji cijelog kompleksa.

Više od dva sata proveo s istražiteljima u kući na Mejama

Podsjetimo, nakon privođenja na Korčuli Kerum je doveden i u svoju obiteljsku kuću na splitskim Mejama, u koju su istražitelji ušli s dvama vozilima. Vozilima su ušli izravno u garažu, nakon čega su vrata zatvorena.

Istražitelji su u kući proveli više od dva sata, a radnje su završili nešto prije 13 sati. Kerum je potom u njihovoj pratnji napustio kuću na Mejama. Za sada nije poznato što je tijekom pretrage pronađeno ili izuzeto, kao ni kakvi su rezultati provedenih radnji. Nadležne institucije o tome se još nisu službeno očitovale.