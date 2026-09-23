Ovo je Jelena uhićena u velikoj akciji "Pantera": Njezin majka i bivši suprug dobro su poznata imena iz crne kronike

Jelena Hribar Hadžić uhićena je na području Tuzle u sklopu policijske akcije kodnog naziva "Pantera", potvrdili su za Klix.ba izvori bliski istrazi.

Uhićenje su proveli pripadnici Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije, u suradnji s kolegama iz Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije.

Prema navodima istražitelja, Hribar Hadžić povezana je s organiziranom kriminalnom skupinom za koju se vjeruje da ju je predvodio Samedin Fišić, poznat pod nadimkom "Šišmiš".

Fišić je danas uhićen u blizini Boračkog jezera, nedaleko od Konjica, također u sklopu iste policijske akcije.

Prethodno je bio predmet istrage u akciji "Limit", a u prosincu 2025. godine – nakon priznanja krivnje – osuđen je na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog kaznenog djela proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Ime Jelene Hribar Hadžić i ranije se pojavljivalo u javnosti zbog obiteljskih i bračnih veza s osobama povezanim s kriminalnim miljeom.

Ona je kći Margarete Hadžić, poznate kao "Marga", koja je ranije osuđivana zbog organiziranja kriminalne skupine i drugih kaznenih djela, javlja Klix.ba.

Hribar Hadžić također je bivša supruga Merseda Hadžića, poznatog pod nadimkom "Mirso Švicarac".

Trenutačno nema službenih informacija o svim detaljima istrage niti o konkretnoj ulozi koja se pripisuje Hribar Hadžić.