Ovo je jedna od najzdravijih namirnica na svijetu, a često je zanemarena

Iako se smatra jednom od najzdravijih biljaka na svijetu i odavno je poznata po bogatom sastavu, potočarka je u prehrani uglavnom zanemarena. Ova biljka, koja obiluje vitaminima i mineralima, spominje se zbog niza mogućih pozitivnih učinaka, od zdravlja srca do poboljšanja stanja kože i kose.

Povrće s više željeza od špinata

Potočarka je povrće koje sadrži brojne esencijalne vitamine i minerale, a posebno se ističe udjelom željeza. Pojedina istraživanja pokazuju da sadrži više željeza od špinata i više vitamina C od nekih agruma.

Smanjuje oksidativni stres i čisti organizam

Potočarki se pripisuju i druge zdravstvene dobrobiti. Jedna novija studija utvrdila je da smanjuje oksidativni stres. Navodi se i da pročišćava krv, potiče apetit te pomaže u čišćenju organizma od toksina.

Često se konzumira sok od potočarke, koji je preporučljivo razrijediti s vodom u omjeru jedan prema pet. Savjetuje se uzimanje jedne čaše svakih nekoliko dana jer veće količine mogu izazvati nuspojave, piše Index.

Primjena kod problema s kožom i kosom

Sok potočarke može se primjenjivati i izvana za različite probleme s kožom i kosom. Može se utrljati na problematična mjesta ili koristiti kao oblog, primjerice kod ispadanja kose.

Za pripremu obloga potrebno je pomiješati listove potočarke s alkoholom. Smjesa se nanese na zahvaćeno područje, omota zavojem i ostavi da djeluje nekoliko sati. Nakon toga oblog se uklanja, a koža ispire hladnom vodom.

Za vidljive rezultate potrebna je redovita primjena, osobito ako se radi o dugotrajnijim problemima.

Mogući učinci na zdravlje srca

Pojedini stručnjaci navode da bi potočarka mogla pomoći i u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Prije uvođenja soka potočarke u prehranu, osobe koje imaju kronične zdravstvene probleme ili uzimaju lijekove trebale bi se posavjetovati s liječnikom.