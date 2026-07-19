Ovo je Ivan Perišić. Trči po zvizdanu u Dalmaciji: Za njega nema odmora...

Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, Ivan Perišić, ni tijekom ljetnog odmora ne odustaje od treninga. Na fotografiji je, prema navodu autora, zabilježen kako trči makadamskom stazom okruženom gustom mediteranskom vegetacijom.

Bez majice, u sportskoj opremi i pod jakim dalmatinskim suncem, Perišić očito održava formu i tijekom praznika. Umjesto potpunog odmora, slobodne dane koristi za trčanje i pripreme u prirodi.

Perišić je godinama jedan od ključnih igrača hrvatske nogometne reprezentacije te je ostavio neizbrisiv trag u njezinim najvećim uspjesima. Borbenošću, važnim pogocima i konstantno dobrim nastupima stekao je status jednog od najvažnijih hrvatskih reprezentativaca u povijesti.

Podsjetimo, Perišić trenutačno ima važeći ugovor s nizozemskim PSV-om.

Pogledajte kako provodi odmor nakon Svjetskog prvenstva u nogometu.