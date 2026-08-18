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Ovo je čovjek koji osumnjičen za paljenje požara kod Zadra. Od države je dobio 44.000 eura i obnovu kuće

Osumnjičeni za izazivanje požara dobio od države 44.000 eura potpora
daniel stegnjaic pozar zadar

Jedan od četvero osumnjičenih za podmetanje deset požara na zadarskom području je Daniel Stegnjaić iz Donjih Biljana, koji je posljednjih godina bio korisnik poljoprivrednih potpora iz nacionalnih i europskih sredstava.

Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za izazivanje požara na deset lokacija u Zadarskoj županiji u ponedjeljak je određen jednomjesečni istražni zatvor. Prema do sada utvrđenom, osumnjičeni su požare izazivali paljenjem suhe trave pored ceste, što ukazuje da su to činili s namjerom. Priznali su da su požare potpaljivali upaljačima, a policija je utvrdila i da su bili alkoholizirani. Motivi su nepoznati.

Na vidjelo izlazi sve više detalja o uhićenima. Vladimir Ćupić poznat je iz afere Crno brdo, a sada je otkriveno i kako je u dvije godine Danielu Stegnjaiću isplaćeno više od 44 tisuće eura poljoprivrednih potpora.

U 2025. godini Stegnjaiću je kroz više različitih mjera isplaćeno ukupno 21.814,48 eura, piše novinar Indexa Vedran Salvia. Prema podacima iz evidencije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, novac je dobio kroz više pojedinačnih potpora, među kojima su isplate povezane s njegovim poljoprivrednim gospodarstvom i stočarskom proizvodnjom.

U 2024. godini Stegnjaiću je, prema podacima Agencije, isplaćeno ukupno 22.195,28 eura poljoprivrednih potpora. Novac mu je isplaćen kroz devet različitih potpora, a pojedinačni iznosi kretali su se od 625 eura do 6579 eura.

Stegnjaić je nakon smrti oca naslijedio obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i nastavio se baviti poljoprivredom. Na gospodarstvu je trenutačno oko 250 ovaca.

Prema njihovim riječima, tijekom Oluje napustio je Donje Biljane, a u selo se najprije vratio njegov otac. Nakon očeve smrti vratio se i Daniel Stegnjaić. Obiteljska kuća obnovljena je nakon rata, kao i druge kuće u selu, u sklopu državne obnove, piše Index.

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