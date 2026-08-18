Ovo je čovjek koji osumnjičen za paljenje požara kod Zadra. Od države je dobio 44.000 eura i obnovu kuće

Jedan od četvero osumnjičenih za podmetanje deset požara na zadarskom području je Daniel Stegnjaić iz Donjih Biljana, koji je posljednjih godina bio korisnik poljoprivrednih potpora iz nacionalnih i europskih sredstava.

Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za izazivanje požara na deset lokacija u Zadarskoj županiji u ponedjeljak je određen jednomjesečni istražni zatvor. Prema do sada utvrđenom, osumnjičeni su požare izazivali paljenjem suhe trave pored ceste, što ukazuje da su to činili s namjerom. Priznali su da su požare potpaljivali upaljačima, a policija je utvrdila i da su bili alkoholizirani. Motivi su nepoznati.

Na vidjelo izlazi sve više detalja o uhićenima. Vladimir Ćupić poznat je iz afere Crno brdo, a sada je otkriveno i kako je u dvije godine Danielu Stegnjaiću isplaćeno više od 44 tisuće eura poljoprivrednih potpora.

U 2025. godini Stegnjaiću je kroz više različitih mjera isplaćeno ukupno 21.814,48 eura, piše novinar Indexa Vedran Salvia. Prema podacima iz evidencije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, novac je dobio kroz više pojedinačnih potpora, među kojima su isplate povezane s njegovim poljoprivrednim gospodarstvom i stočarskom proizvodnjom.

U 2024. godini Stegnjaiću je, prema podacima Agencije, isplaćeno ukupno 22.195,28 eura poljoprivrednih potpora. Novac mu je isplaćen kroz devet različitih potpora, a pojedinačni iznosi kretali su se od 625 eura do 6579 eura.

Stegnjaić je nakon smrti oca naslijedio obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i nastavio se baviti poljoprivredom. Na gospodarstvu je trenutačno oko 250 ovaca.

Prema njihovim riječima, tijekom Oluje napustio je Donje Biljane, a u selo se najprije vratio njegov otac. Nakon očeve smrti vratio se i Daniel Stegnjaić. Obiteljska kuća obnovljena je nakon rata, kao i druge kuće u selu, u sklopu državne obnove, piše Index.